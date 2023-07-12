州府撥款逾5100萬 防仇恨犯罪風險

為提升對仇恨犯罪風險保護，州府11日宣布相關撥款已超過5100萬。(本報檔案照)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)11日宣布，已撥款逾5100萬元，提升面臨仇恨犯罪 風險組織的安全保障，為超過1000個相關項目提供支持，也是紐約州史上針對仇恨犯罪最大筆撥款案；當天霍楚也簽署法案，要求大學校園加強對仇恨犯罪的調查及報告。

根據州府，款項將用於加強對非營利社區組織的保護，以防範因意識形態、信仰或團隊使命，而面臨仇恨犯罪或攻擊的風險；此外，該筆資金是州內「保護社區免受仇恨犯罪」(Securing Communities Against Hate Crimes)撥款計畫有史以來數額最大一筆，且首次被應用在增強網路安全能力方面。

保護社區免受仇恨犯罪計畫成立於2017年，由州刑事司法服務部負責管理，旨在提供資金支持，加強非營利社區機構和市民中心 、文化博物館、日託中心及其他可能遭受仇恨攻擊的組織；其資金可被用於支持室內外安防設施改善，包括但不限於照明、鎖具、警報器、恐慌按鈕、門禁控制、防爆玻璃和爆炸防護膜，且亦會用作安全培訓。

州府表示，計畫已向全州497個組織授予資金，用於1081個項目，總額超過5168萬元，其中接近890萬元用於187個網路安全項目；另外，2024財年預算將額外提供該項目2500萬元，預計下一輪撥款將在12月開放申請。

除宣布撥款外，霍楚亦簽署法案，要求加強大學校園內仇恨犯罪事件的調查和報告。該法案在教育法(Education Law)基礎上作出修改，規定各大學安全諮詢委員會審查關於仇恨犯罪教育、舉報仇恨犯罪以及協助受害者的政策和程序。

此法案還修改了校園犯罪統計信息的傳達程序，要求校方報告和公布仇恨犯罪事件，並在網站上提供相關信息，禁止僅在校園目錄、學生手冊和宣傳冊中提及。根據新法，接受州撥款的大學需加強現代化，並增加對校園內仇恨犯罪事件的披露，因校方有責任對潛在仇恨犯罪進行調查並向執法機構報告。

霍楚表示，通過此「歷史性投資」，紐約最脆弱的組織將提升所需安全措施，確保人們免受源於偏見的暴力傷害，後者在州內「絕無容身之地」。