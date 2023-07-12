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地下溫度過高 地鐵恐減速、驟停

記者許君達／紐約報導
研究顯示，城市地下聚集的高濃度熱力場對於地鐵以及其他基礎設施都有著潛在的危害。(記者許君達／攝影)
研究顯示，城市地下聚集的高濃度熱力場對於地鐵以及其他基礎設施都有著潛在的危害。(記者許君達／攝影)

紐約市地鐵站在夏季酷熱且不通風，而地鐵列車運行時產生大量的磨擦和局部空氣擾動，再加上乘客身體熱量，形成「地下熱島」，若溫度太高，就可能導致迫使列車減速、驟停以免發生事故，長久以來恐對地下交通基礎設施以及民眾健康產生不良影響。

長期以來，人們對於地表氣候變化所造成危險的研究相對充分，但對大型都市地下空間溫度的升高卻缺乏重視。最新的研究報告則警告：地鐵站內聚積的大量地下熱量正在逐漸成為一種「無聲的危險」。

根據「自然」(Natural Portfolio)期刊旗下「通訊-工程」(Communications Engineering)雜誌上的研究報告，西北大學教授洛里亞(Alessandro Rotta Loria)指出，愈發升高的地下溫度可能導致軌道過熱，迫使地鐵列車減速或停車，以免發生事故。

在科學上，這種熱力場被稱為「地下熱島」，造成其升溫的主要原因是地鐵列車運行時產生的大量摩擦和局部空氣擾動，以及地鐵乘客自身排放出的熱量。報告指出，美國城市中現有的民用建築或基礎設施在設計時普遍沒有考慮過其地下空間的熱度問題，因而這種聚積在地下的熱力場並不具備地面建築所具有的應對溫度劇烈變化的能力。

紐約市擁有全美最大的地下交通系統和乘客人數，因此這種地下熱島效應對紐約的影響最為劇烈。紐約大學坦登工程學院(NYU Tandon School)教授甘德哈里(Masoud Ghandehari)表示，紐約地鐵每天400至500萬乘客所散發的熱量與地下本來就很高的溫度相結合後，所產生的綜合效應可能相當危險。

他表示，紐約市當局應考慮在地鐵站內假裝風扇以增強地下空氣流通、促進散熱。不過他也承認，此建議「在物理上和經濟上都難以實行」。

不過這樣的「地下熱島」，也可被視為一種資源，洛里亞說，若能找到方法，運用這些大量廢熱，將可用來推動科學、工程和技術的發展。

地鐵站 紐約市 西北大學

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