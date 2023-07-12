糞汙染超標… 紐約過半海灘達關閉標準仍開放

根據報告，紐約有過半海灘糞便汙染數值超標。圖為布碌崙(布魯克林)康尼島。(記者顏潔恩／攝影)

夏天民眾喜歡到海邊玩水消暑，但根據最新研究報告，紐約州 有過半的海灘糞便汙染數值超標，已達到不安全的水平範圍，並超過環保部門發布海灘警告和關閉海灘的標準；根據研究機構，在受汙染的水中游泳可能導致呼吸道疾病、感染。

養殖場及住家化糞池汙染

研究機構「美國環境」(Environment America)最新發布的報告指出，2022年在紐約州受到檢測的344個海灘中，有57%的海灘，在一年內至少有一天的糞便汙染數值，達到存在潛在不安全的水平；報告指，汙染主要來自工業化養殖場中排出的糞水，以及居民化糞池中生活汙水，導致數值超標則是汙水處理設施的老化與處理能力不足。

被糞便汙染的海水中存在大量可致病細菌，「美國環境」在報告中警告，在這樣的海水中游泳，可能導致呼吸道疾病、耳部及眼部感染和皮疹等病症。

食用汙水貝類 恐染諾羅病毒

如果民眾身上有開放性傷口或潰瘍，則危險程度更高；數據顯示，全美每年報告的這類水媒疾病病例高達5700萬。國家有毒物質控制中心(National Capital Poison Control Center)專家也提醒，如果人們食用了從受汙染水域捕撈的貝類，有可能受到甲型肝炎病毒以及諾羅病毒(Norovirus)等病原體的感染。

不過相較於「美國環境」報告，根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)同年數據，2022年全市僅有史泰登島 的沃爾夫池塘公園海灘(Wolfes Pond Park Beach)曾有六天因水質不安全被關閉。

除此之外，還有幾處海灘曾因汙染水平過高而被警告，包括布碌崙 (布魯克林)的曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、布朗士的果園海灘(Orchard Beach)，以及史泰登島的迷德蘭海灘(Midland Beach)和雪松林海灘(Cedar Grove Beach)。

康尼島等3處海灘 相對乾淨

紐約市內相對乾淨的海灘則有布碌崙的康尼島(Coney Island)、皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)以及史泰登島的南海灘(South Beach)，根據市健康與心理衛生局，這幾處海灘在去年一整年都未曾被發布水質警告。

除紐約市外，紐約州長島以及北部伊利湖和安大略湖沿岸，也持續面臨著海灘糞便汙染數值過高問題；報告也指出，去年全美的3100多個海灘中，有55%的海灘至少有一天糞便汙染指數不合格。