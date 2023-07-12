紐約客談／應正視電子菸傷害與危機

紐約街頭，人們愈來愈頻繁地看到有人使用電子菸。在公共場合，比如公園、體育場、甚至地鐵站 內，大家不時會發現，有人嘴裡突然會冒出一陣煙，但手上並沒有香菸，原來這些人吸的是電子菸。

近些年來，電子菸在紐約愈來愈流行，電子菸不用點燃，沒有火苗和菸灰，因此比傳統的菸卷更安全，但也比普通的菸卷更容易隱藏，菸民犯菸癮時，甚至可以在公共場所偷偷抽上一口。從這個角度講，電子菸比傳統香菸更難禁。

因為電子菸的化學成分可以人工配製，尼古丁含量可以很高，再加上電子菸可以有各種口味，包括各種水果口味，電子菸對青少年特別有吸引力，流行得很快。

為了消除電子菸對社會，尤其是年輕人帶來的危害，紐約市 議會於2019年通過了「第228號地方法」，禁止銷售任何尺寸和形狀的調味電子菸和電子菸液。此項法律於2020年5月中旬生效。

電子菸公司JUUL的產品非常暢銷，特別令人矚目。JUUL電子菸於2015年首次在美國推出，尼古丁含量達到每毫升59毫克，有各種年輕人喜愛的口味，一度風靡各大年輕人聚集場所。2019年，州檢察長詹樂霞起訴JUUL的欺騙和誤導性營銷。今年4月，雙方宣布達成協議，JUUL同意支付4億元，為紐約在內的六個州和華府，建立未成年人戒菸項目。

據統計，紐約市學校的電子菸消費量近年一直在攀升。就在周一，市長亞當斯 宣布起訴四家電子菸經銷商，打擊非法銷售的電子菸。

電子菸看似無害，但卻隱藏著很大的社會危機，人們應當對電子菸引起足夠的重視，對電子菸的戰役，或許剛剛開始。