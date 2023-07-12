法拉盛公寓停氣8個月 租戶房東各執一詞

停煤氣八個月的法拉盛公寓，房東首度與房客集體會面，商討解決辦法。(記者鄭怡嫣／攝影)

在煤氣遭停八個多月後，沒有房管的皇后區法拉盛 富蘭克林大道(Franklin Ave.)142-41號公寓，其租戶與房東 11日首度會面，租戶不滿房東在停氣後無所作為，有意逼遷，底樓商家也迄今未恢復供氣，房東則回應，商家租約與住戶有別，按約需自行修理管線。

底樓的洗衣店在煤氣被停後，一直關門不再營業並貼出中文告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

根據市樓宇局及租戶，法拉盛的這棟穩租公寓共有19間住房單元及七家商家，在2021年12月，以490萬元轉售給現任房東，近期收到的投訴均與煤氣被停有關，指從去年9月27日起，住樓由於煤氣洩漏而停氣八個半月，底樓商家的煤氣迄今也沒有恢復。

停煤氣八個月的法拉盛公寓，房東首度與房客集體會面，商討解決辦法。(記者鄭怡嫣／攝影)

底樓一家華人理髮店的負責人范May，11日在接受本報採訪時表示，目前仍不供氣，店內電熱爐太小，單洗一個頭熱水就用完，顧客來了一次就再也不來，生意下跌約三分之二。

已在此經營理髮店十年的她也說，雖無熱水，但因為月租固定在1800元，她也不想搬遷，但租賃10月到期，擔憂房東屆時會因租金 便宜穩定，而不再續約。

當日參加會議的房客高女士則說，煤氣直到一個多月前方才恢復，這八個多月來，她只能每天點外賣食品，但房租仍然照付，期與房東商討補償金及其他的維修事宜。

底樓的洗衣店在煤氣被停後，一直關門不再營業。(記者鄭怡嫣／攝影)

也有其他外族裔的房客指，七家商家有四家需要煤氣，洗衣店只能一直關門。房東此前雖答應了房客們的會面要求，卻又數次找藉口取消，八個多月來無所作為。他們還抱怨大樓沒有樓管，衛生條件惡劣，存在鼠患問題。

房東柯漢寧(Mike Kohanim)則在會上回應，煤氣洩漏發生在底樓一家商家，當時花了兩個小時就已經修好，然而卻未通過市樓宇局之後的核查，工人們一直在挨個整修樓道裡的煤氣管，才導致一半住戶沒有煤氣。而有別房客，商用租戶的租約上已經寫明，他們需修繕煤氣管後，才可通上煤氣。

他還說，接手這棟公寓時，老樓管已經去世，他的兒子從2020起就不再交租，也未照顧好整棟主樓，目前正在打驅逐官司。目前他自己負責大樓的管理和日常工作。