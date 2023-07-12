劫車刺傷司機 嫌犯跳羅斯福高速路摔斷腿

警方封鎖事發路段。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓 華埠旁羅斯福高速公路(FDR Drive)11日下午發生劫車案，嫌犯試圖劫下網約車 ，向司機連捅數刀後，從橋上一躍而下；該名嫌犯在跳下時摔斷雙腿，失去逃跑能力後被捕；根據警方，兩人均沒有生命危險。

根據市警，該案發生在11日約下午2時30分，警方獲報在靠近曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)出口處的羅斯福高速南行道路發生劫車案，地點位於東百老匯旁羅格斯路(Rutgers Slip)上方路段。

案發有近十輛市警五分局及七分局警車到場，將高架下方道路封鎖，僅允許一條高速路車道通行，另外兩車道停有消防車和救護車；現場則有一輛撞向護欄的黑色特斯拉 Model Y，以及相隔約50米處相撞的銀色轎車和黑色麵包車。

警方初步調查顯示，受害人為一名網約車司機，在駕駛特斯拉時，被試圖劫車的乘客連捅數刀。

曼哈頓南區巡邏隊助理警司麥卡錫(James McCarthy)現場表示，司機被嫌犯刺向胸部，雖沒有生命危險但傷勢嚴重，嫌犯在劫車攻擊後從橋上跳下，摔斷雙腿，遭到警方拘捕並送往醫院。