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紐約州府新規 幫助無證勞工舉報無良雇主 免遭報復

記者胡聲橋／紐約報導
霍楚宣布，州勞工廳已實施一項保護無證移民工人的新程序。(州長辦公室提供)
霍楚宣布，州勞工廳已實施一項保護無證移民工人的新程序。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，紐約州勞工廳已實施一項保護無證移民勞工的新程序，使其在勞動糾紛中免遭報復和遞解。

無證工人經常受到驅逐出境或其他形式報復的威脅，而不敢舉報無良雇主。根據州府，州勞工廳將與聯邦國土安全部、無證工人維權組織合作，讓面臨勞動糾紛的無證工人獲得臨時免於起訴和被驅逐的保護，使他們在參與州勞工廳調查時能在美國合法工作。這一新規將拜登政府今年初實施的保護措施擴展到州府機構，有助於減輕無證工人對舉報無良雇主的顧慮。

參與州勞工廳工作場所勞工調查的無證工人，可向州勞工廳提交，或由其代言人、律師代表提交一份意向書，同意國土安全部的享有起訴裁量權，工人保護組將在30天內評估該意向書並做出決定。一旦國土安全部接受意向書，受調查影響的工作場所的所有工人都有資格申請暫緩遞解。

另外，無證工人需同時向國土安全部提交暫緩遞解申請，每份申請都將由國土安全部進行審查，如果獲得批准，工人可被授予暫緩遣返的權利，使其在兩年內免於被遣返，如果正在進行調查或隨後從雇主處獲得賠償，則可獲得更長時間的保護。自該程序啟動以來，紐約州已批准了32份意向書，幫助了100多名無證勞工。

霍楚說，「與國土安全部的這一重要合作不僅有助於保護我們勞工調查的完整性，也有助於保護紐約弱勢工人的安全。我將繼續與地方、州和聯邦合作伙伴一起，確保所有工人無論是否有合法移民身分，都有在工作場所享有公平和安全的權利。」

勞工 國土安全部 紐約州

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