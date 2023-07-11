皇后區秋園監獄 套網拆除建物 疑悄悄復工 華人痛批市府罔顧民意

市設計和建築局貼出告示，寫明「拆除工作進行中，預計在2023年夏天完成」。(臧東慧提供)

作為取代雷克島(Rikers Island)的社區監獄 之一，皇后區 秋園(Kew Garden)的監獄計畫一直遭到社區居民的反對，監獄大樓的施工工程也久未動工，不過一位華人 居民近來發現，市府正在拆除建址上的現有建築，為建造社區監獄留出空地，不少憂心社區安全的居民及社區人士也計畫抗議，斥市府及市議會罔顧民意。

秋園監獄建址上的現有建築「皇后區拘留中心」已經被套上了網。(臧東慧提供)

秋園社區監獄分期進行，目前，作為首期工程的附屬停車場已經落成，但監獄樓的建造一直處於停工狀態，但近日社區居民臧東慧路過發現，建址上的現有建築「皇后區拘留中心」已經被套上了網，「通常這代表建築被防護起來，以準備拆除」，而在外牆，市設計和建築局也貼出告示，寫明：「拆除工作進行中，預計在2023年夏天竣工」。

此後，他聯絡當地市議員舒曼琳(Lynn Schulman)，並得到她的辦公室的確認：「拘留中心正被拆除，以為市府計畫建造的社區監獄留出空地」。

「社區監獄本來就是很荒唐的說法，社區和監獄二詞，豈能共存？」臧東慧表示，社區應該建造公園、圖書館和老人中心等設施，服務老人與幼兒，而不是轉而接待犯罪份子。在刑滿釋放後，他們可能留在社區，為社區帶來安全隱患。當時在當地第28及29社區委員會聽證上，居民們也以超高票否決了這一計畫，市府及市議會卻罔顧民意，再次暗渡陳倉。

他還說，雷克島目前關押約6500名犯人，包括秋園在內的四所社區監獄，每個監獄可關押約886囚犯，意味在2027年雷克島關閉前，還必須再減少3000名在押犯，「這近乎把3000人放到紐約街上，也十分地荒唐」。此外，按照2019年的預算，四所監獄的造價為330億元，在財政上也是一筆很大的負擔。

臧東慧說，在此次初選前，舒曼琳也表示，反對建監的立場並沒有改變。不過也希望她能進一步採取動作。目前，華人及當地居民也正在計畫再次示威抗議。

不過，根據秋園居民協會(Kew Gardens Civic Association)主席皮斯通(Dominick Pistone)，市議長歐德思(Adrienne Adams)支持社區監獄計畫。他們還曾會晤市主計長蘭德(Brad Lander)，後者對建造監獄的預估成本不斷上升「似乎並不關心」，並表示「城市有足夠的借貸能力」。