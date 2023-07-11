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電單車店火災 亞平會募捐

記者許君達／紐約報導
亞平會針對華埠致命火災推出受災戶幫扶以及安全電單車優惠購置計畫。(記者許君達／攝影)
亞平會針對華埠致命火災推出受災戶幫扶以及安全電單車優惠購置計畫。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠麥地臣街(Madison St.)80號的電單車店6月20日發生嚴重火災並導致四人死亡，亞洲人平等會(AAFE，簡稱亞平會)10日在華埠的振興商業服務中心(Renaissance Economic Development Corporation)為死難者家庭啟動籌款，並協助合作機構推出電單車以舊換新優惠活動，幫助民眾獲取更安全的車輛。

亞平會社區服務部執行主任廖淑芳(Emily Rios)介紹，機構為四名遇難者創建了在線籌款項目，以資助他們的親屬籌辦後事，預計所需的總額至少8萬元，目前已收到1萬9000元的善款。

遇難者胡志雄和胡陳杏玲的親屬代表陳惠玲說，胡陳杏玲在麥地臣街住了57年，夫妻兩人在古稀之年剛剛得以享受到退休待遇，不料突遭此橫禍。遇難者倪程立雪的家人則發表聲明表示，她的生命不應白白逝去，而要成為一記警鐘，推動政府及社會對於鋰電池安全的更高程度的重視，以免這樣的悲劇重新降臨到其他家庭；民眾若有意捐贈，可登錄https://reurl.cc/jDVM0L，也可郵寄支票至AAFE，地址108 Norfolk St., New York NY 10002。

除了四名遇難者外，災後已成危樓的麥地臣街80號物業中還有20餘個租戶家庭被緊急疏散。亞平會宣布，有意將該機構名下擁有的可負擔住房提供給因被疏散而有家難回的租戶。不過，亞平會也表示，由於保障性住房的入住標準需要嚴格的審核，工作人員目前還在努力幫助符合資格的租戶完成流程性工作。

華埠的火災再次凸顯了解決電單車鋰電池使用安全問題的緊迫性。與亞平會振興商業服務中心合作的「公平通勤項目」(Equitable Commute Project)聯合春天銀行(Spring Bank)推出了電單車以舊換新優惠活動，住在紐約市內的外賣郎或其他送貨員可以申請以2200元的價格置換原價3775元的高質量「Tern Quick Haul」電單車，折扣額度達到40%，同時享受春天銀行提供的12個月低息貸款，最高貸款金額可達2500元，且無最低信用分要求。

「公平通勤項目」聯合創始人漢森(Melinda Hanson)介紹，Tern品牌電單車已經過紐約市最新立法要求的UL-2849認證，配備「博世」(Bosch)引擎和電池，現已在全球多國被廣泛用於送貨車隊。

申請以舊換新項目需登錄https://reurl.cc/LAe113註冊，有意申請者可在7月12日(周三)至19日(周三)中午12時前往布碌崙(布魯克林)法拉盛大道(Flushing Ave.)134號的Propel Bikes車店試乘，第一批車輛交付將於7月31日在布碌崙海軍船廠(Brooklyn Navy Yard)完成。

火災遇難者胡志雄和胡陳杏玲生前照片。(親屬提供，記者許君達翻拍）
火災遇難者胡志雄和胡陳杏玲生前照片。(親屬提供，記者許君達翻拍）

華埠 貸款 布碌崙

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