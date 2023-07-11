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哈德遜河谷洪災 北線鐵路部分停運

記者許君達／紐約報導
洪水導致哈德遜河谷地區鐵路停運。(MTA提供)
洪水導致哈德遜河谷地區鐵路停運。(MTA提供)

紐約州周末遭遇暴雨天氣，上州哈德遜河谷地區發生洪災，造成至少一人死亡，紐約北線鐵路(Metro North)部分路段也被沖毀，導致服務中斷。地方官員表示，洪災造成了價值數千萬元的經濟損失，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已向聯邦應急管理局(Federal Emergency Management Agency)請求了援助。

根據國家氣象局(National Weather Service)的數據，哈德遜河谷地區周日夜間的降雨量超過8英寸，紐約州安大略郡(Ontario County)和橙郡(Orange County)都宣布進入緊急狀態。

洪水影響，大都會運輸署(MTA)9日夜間關閉了北線鐵路哈德遜線克羅登-哈蒙(Croton-Harmon)以北的服務，美鐵(Amtrak)則停運了從紐約到奧伯尼(Albany)的列車。10日早間，MTA又中止了北線鐵路哈林線的服務。MTA表示，在受災路段，大水和泥漿淹沒了鐵軌、掏空了路基，倒下的樹木、巨石和其他碎片也阻塞了鐵路線路。北方鐵路公司總裁利納爾迪(Cathy Rinaldi)受訪時透露，鐵路最靠近哈德遜河河道的部分，路基下方的石塊被沖走，陸地上的軌道則被水淹沒。

盡管工人整夜全力搶修，但到10日早間，鐵路仍然難以通行。MTA為受災路段提供了代行巴士服務。北線鐵路紐黑文線未受影響。

州長霍楚表示，一名35歲的婦女在橙郡不幸死亡，當時她正帶著她的狗到家門外查看損失，結果被洪水沖走。此外，橙郡還有幾名居民被發現失蹤，還有至少一棟房屋被沖出地基。

MTA 洪水 紐約州

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