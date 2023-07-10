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保釋制度讓紐約犯罪猖獗 霍楚怪罪葛謨、州議會

記者和釗宇／紐約報導
霍楚州長表示，保釋改革問題之所以一團亂麻，主要歸咎於前州長葛謨以及州議會阻撓。(州長辦公室提供)
霍楚州長表示，保釋改革問題之所以一團亂麻，主要歸咎於前州長葛謨以及州議會阻撓。(州長辦公室提供)

紐約市犯罪增加問題仍未得到妥善解決，過於寬鬆的保釋制度一直是眾矢之的；州長霍楚(Kathy Hochul)9日在接受採訪時表示，保釋改革問題之所以一團亂麻，主要歸咎於前州長葛謨(Andrew Cuomo)以及州議會左派議員，而她今年已經竭盡全力提高相關預算做出彌補，如今紐約市已經重回全美最安全的大城市之列。

此前有民調顯示，近三分之一的紐約居民希望退休後離開紐約州，而犯罪猖獗就是主要原因，許多民眾認為這歸咎於2019年的刑事司法改革，極大限制了法官設保釋金的自由度，而當時霍楚擔任葛謨的副州長；霍楚上任後，多次對保釋制度做出調整，今年也小幅增加了法官設保的自由裁量權。

霍楚在接受WABC電台節目中表示，她一直在努力改革極富爭議的2019年保釋制度，而目前紐約市疫情後的犯罪浪潮已經有所退潮，重新成為全美最安全的大城市，即便仍有不少居民逃離紐約；「人們說離開紐約是因為感到不安全，那麼告訴我你要搬去哪裡，我敢保證我們的犯罪率比其他大城市都低，比如邁阿密、華府、洛杉磯、舊金山、芝加哥，甚至鹽湖城和奧斯汀。」

霍楚表示，她今年為了收緊保釋制度，將預算談判拖延了一個月，因此遭受批評，「但我當時就說，在改革保釋制度之前，我絕不會善罷甘休，最後我們做到了，現在法官針對累案犯可以有更大的設保裁量權。」

此外，霍楚還對堵車費計畫做出辯護，該計畫尤其遭到新州方面的反對；不過霍楚表示，80%的新州通勤客乘坐公共交通到曼哈頓上班，「從他們的角度來講，的確有一些人會受到影響，但堵車費計畫對曼哈頓是有益的，這裡經常交通癱瘓；我很高興看到人潮的回歸，無論是遊客還是通勤客，讓城市重獲生機，但也造成城裡過於壅堵，車輛寸步難行，公車行動遲緩，貨車無法按時送貨，最糟糕的是阻礙應急車輛通行。」

霍楚 紐約市 堵車費

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