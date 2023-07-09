「吶喊」夏季街坊節 華埠登場

州參議員卡范納、市議員馬泰等到「吶喊」夏季街坊節上助陣。(記者張心／攝影)

「吶喊」(ROAR)夏季街坊節於8日在曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉辦，40多個社區組織紛紛推出攤位支持，向來參與的民眾提供文化、健康、娛樂等各項資訊，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Christopher Marte)也前來助陣。

由紐約大學 睦鄰之家(University Settlement)主辦的「吶喊」夏季街坊節，旨在為華埠和下東城社區公共空間注入活力，在宣揚亞太裔社區及其文化的同時，增進亞裔和各族裔民眾之間的聯繫，加深彼此的溝通和理解。

為了展現中華文化與華埠特色，當日40多個社區組織推出了各具匠心的活動，包括象棋比賽、書法創作與派送、長者交誼舞課程、健康養生教育、兒童藝術手工練習、免費乙肝和HIV病毒測試等等。街坊節現場也推出精彩紛呈的表演，比如舞龍舞獅、中華武術、民俗舞蹈、芭蕾舞、印度舞等。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，謝謝紐約大學睦鄰之家舉辦這麼有意義的活動，將社區所有民眾團結在一起，共同振奮疫情後的社區活力。

市議員馬泰也認為，去年「吶喊」夏季街坊節就吸引了非常多的民眾參加，今年必然會帶來更多更精彩的活動，自己作為曾經的紐約大學睦鄰之家成員，很認同其社會團結和服務理念，期待更多選區民眾能夠一同幫助華埠及下東城社區振興。

「吶喊」夏季街坊節從即日起至8月12日之間，在每周六的上午11時至下午3時舉行，地點均在曼哈頓利文頓街(Rivington St.)與豪斯頓街(Houston St.)之間的羅斯福公園北部區域。除了活動介紹、歌舞表演等，現場還有氣球扭扭藝術家為到場小朋友製作玩具，每個攤位也有豐富的小禮品派發。