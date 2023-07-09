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華男偷信賊徒手強開信箱 8大道受害人公開錄像揪罪犯

記者顏潔恩／紐約報導
光頭華男使用蠻力徒手撬開信箱。(視頻截圖)
光頭華男使用蠻力徒手撬開信箱。(視頻截圖)

不法分子偷竊信件後冒用他人身分行騙的事件持續發生，在布碌崙(布魯克林)8大道附近擁有房產的鄭先生，儘管已將信箱加固防護，近期還是遭到一名陌生華男撬開，偷走重要信件；鄭先生8日向媒體提供監控錄像，呼籲社區提高警惕，同時也幫忙揪出犯案者。

該事件發生於7日接近凌晨5時許，根據鄭先生提供的錄像，在51街740號的住家門前，一名戴著口罩的光頭華男，騎著電動摩托車在人行道上行駛，發現目標後把車停在一旁，開始做案。

該名華男下車後，先上樓走到監控照不到盲點區，不出一陣子下樓，在住屋前院張望了一下，見四下無人，開始徒手撬開上鎖的信箱。

監控錄像拍到，華男用蠻力狠狠將信箱撬開，對抽出的大信封無興趣，隨手擺放在信箱上，接著帶著其他的小信封揚長而去；在信箱遭人撬開後，直到7日上午11時，鄭先生來到信箱前，才發現遭人撬開偷取信件。

鄭先生表示，此類事件不是第一次發生，為此他在此前已經對信箱加固處理，可還是難以防範偷信賊；過去也有不法分子被捕，但因後續受害者沒人願意上庭作證，案件就不了了之，嫌犯因此又被釋放，重返社區犯案。

竊賊盜走無數張政府寄來的支票、匯票，一次國泰銀行寄來的一張3700元支票，鄭先生過了半年才發現被人取走；歹徒將原本的公司名稱竄改成他人的名字，由於錢沒有存到銀行去，難以追查下落。鄭先生呼籲社區提高警惕外，也幫忙揪出犯案者，若看到與圖相似者，可立即報警協助破案。

光頭華男騎乘電動車在社區閒逛、尋找下手目標。(視頻截圖)
光頭華男騎乘電動車在社區閒逛、尋找下手目標。(視頻截圖)

華男 支票 布碌崙

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