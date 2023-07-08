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班森賀多起網路詐騙 華男為求脫身損失6萬元

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)班森賀華社再發生多起網路詐騙案件，其中一名華裔男子因接到威脅電話，為求脫身將一筆近6萬元的款額匯給騙徒，蒙受損失；轄管當地的62分局目前已接到報案，可惜網路詐騙難以追蹤，至今未有進展。

根據62分局紀錄，報住在21大道交83街的21歲華男，於3月16日接到一通陌生電話，對方表示，若不按照指示給錢，將會把他逮捕；受害者一聽驚慌不已，未多想便將美國銀行(Bank of America)戶口裡的一筆5萬9000元款額匯給對方。

不久後仔細一想，受害者才發現被騙上當，數個月來試圖與對方取得聯繫卻失敗；於近期告知家人後，於上月28日陪同他到警局報案，已將手上有的證據交給警方，但估計難以破案、將錢拿回。

另一起案件中，報住在21大道交73街的54歲華女，也因「殺豬盤」騙局遭人騙走6000元，她5月通過社群媒體結識一名男子，兩人連續幾周下來，頻密聊天；某一天，對方表示需要繳交6000元，拿回一個已拖延許久的包裹，因手頭緊而向女子借錢。

女子不疑有他，用支付平台Zelle將款額匯給對方，卻隨即遭男子拉黑，再也無法聯繫上；受害者才發現上當，攜帶資料到警局報案，案件至今未有進展。

詐騙 華女 布碌崙

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