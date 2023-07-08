庇護客家庭住酒店宴會廳 紐約市府恐觸法

市府將庇護客安排住在酒店宴會廳，維權團體表示此舉違反「庇護權法」。(Getty Images)

紐約市庇護 系統在大量庇護客湧入下，面臨前所未有的壓力；有維權團體表示，市府安排庇護客家庭入住在酒店的宴會廳內，僅有隔板將每個家庭之間隔絕開來，不良的居住環境已觸犯「庇護權法」(Right to Shelter law)，要求當局限時改善。

無家可歸者聯盟(Coalition for The Homeless)、法律援助協會(Legal Aid Society)近日披露，市府表示在過去兩周都沒有足夠的酒店房間，導致數十個帶著孩子的移民家庭，在曼哈頓中城沃森酒店(Watson Hotel)的宴會廳內，睡在簡陋的折疊床上，靠隔板與人相隔；儘管這樣的情況只持續一晚，但因未提供淋浴設施，且將兒童安置在這樣聚集的環境，已違反「庇護權法」。

維權團體表示，這些家庭需有私人的睡覺區域來保持隱私，助父母照顧新生兒，減少疾病的傳播、以及預防性侵害；根據市府計畫，這些家庭在如此擁擠的環境下將度過不超過一晚的時間，次日會被再轉到更適合的臨時居所，不過監管機構表示，此類情況已持續快要兩周，對此呼籲市、州級和聯邦政府應改善。

據悉，在曼哈頓羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的庇護客也面臨相同情況，不過被暫時安置在該酒店的庇護客，多是成年男子或是沒小孩的夫婦，未觸犯規定；對此市府發言人表示，住房空間確實有限，在沒有選擇的情況下，只能對部分家庭提供這樣的臨時方式安置，但市長亞當斯 (Eric Adams)已在努力尋求州和聯邦政府的介入。

自2022年春季起，紐約市湧入超過9萬名庇護客，庇護系統已經超負荷；亞當斯不得已簽署行政令，要求暫停部分「庇護權法」條款的執行，以削減部分安置待遇，爭取為紐約超負荷運行的庇護系統減輕一些壓力，而首場公聽會將在近日舉行。