哈德遜河鐵路隧道改造 獲聯邦注資69億

舒默宣布，往來紐約、新澤西州的哈德遜河鐵路隧道項目，獲得聯邦69億元注資，成為美國歷史上最大型的交通撥款。(取自舒默推特)

聯邦參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)近日宣布，往來紐約、新澤西州 的哈德遜河(Hudson River)鐵路隧道項目獲得聯邦69億元注資，成為美國歷史上最大型的交通撥款。

舒默表示，該項目將創造7萬2000個就業崗位，為紐約州經濟注入190億元，「這條通道是全美最重要的基礎設施項目，如果它坍塌或是無法使用，那麼經濟就會陷入動盪。」

他強調了該項目的緊迫性，警告這條有百年歷史的隧道，因為2012年珊迪颶風(Hurricane Sandy)期間海水倒灌遭到腐蝕，「我們沒有太多時間了，老隧道正在持續惡化，可能一年內就會無法使用，也可能十年，沒人說得準，但如果不想危險發生，就得立刻採取行動。」

總統拜登 也在6日於南卡羅來納州的演講中，提到哈德遜河鐵路隧道的當前狀況，「一旦新工程竣工，人們就能以每小時100哩的速度通過，而不是現在的每小時30哩。」

拜登在今年初造訪紐約時，視察並宣布修建哈德遜河鐵路隧道項目，並強調自己的政府有機會啟動前總統川普 執政期間擱置的計畫。哈德遜河隧道現代化改造計畫始於2013年，但因川普與舒默對此計畫經費談不攏，遭到暫停。

目前，該項目獲得聯邦69億元撥款，紐約州和新澤西州也各投入34億元資助，但舒默透露，因為川普政府拖延導致的成本超支，目前仍需要申請38億元資金援助。