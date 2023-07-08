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訂餐實測 3大外賣平台如何多收逾20%「隱藏費用」？

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

紐約客談／華埠反堵車費 團結保權益

紐約客談

飽受爭議的堵車費計畫已取得多輪進展，最快將於明年春天實施，收取過路60街以下車輛費用，引來諸多市民擔憂，批評這項環保主義者力挺的措施，將重挫曼哈頓下半部活力，給其中商家帶來巨大影響，損失客流導致收入驟降，其中便有華埠

社區代表擔憂，堵車費一旦實施，將導致以遊客經濟為支柱的華埠痛失人流，給本就因疫情加速衰敗的社區「宣判死刑」。

在居民不斷催促下，若干機構舉辦「入城費研討會」，討論解決方案以爭取「州府免除或減少華埠收費」。雖時間稍遲，但寧遲勿缺，希望能夠讓州府見證團結華人的力量、聽見華人的聲音，不再視其意見和利益而不見。

堵車費在紐約市早不是新鮮事，可追溯至2007年或更早。從始至終，人們都清楚計畫將不會給華人社區華埠帶來幫助；更別論作為歷史悠久的傳統華社，華埠已在經歷人口流失和疫情衝擊，處在艱難且緩慢的「自救」中，州府和聯邦不但視而不見，反而在未諮詢過社區意見下，不斷推行方案落實，實在是令人失望。

雖然華人熟知「落後就要挨打」，但此事讓我們認識到「沉默更會挨打」，因此所有人應該團結起來，告訴政府我們的訴求，即費用的折扣或豁免，因為它的背後是一位位長者、一間間商舖、一家家餐館和一個個家庭。

堵車費實施在紐約可謂歷史性，說明此次反對也將被載入史冊，只有通過共同努力和堅定的行動，我們才能改變現狀。取消特殊高中，我們拒絕！建造巨型監獄，我們拒絕！開大麻店，我們拒絕！強加堵車費，我們更要拒絕！

堵車費 華埠 華人

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