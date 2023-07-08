撥給市警預算不夠 李凱健反新財年預算 遭兩黨抨擊

共和黨議員李凱健。(本報檔案照)

紐約市議會日前通過新財年預算 案，51名民選官員中共有12人投下反對票，包括布碌崙(布魯克林)共和黨 議員李凱健(Ari Kagan)；他認為該預算案未給市警提供足夠經費，儘管預算有增加，但仍不足投下反對票，遭到民主黨、共和黨的雙雙攻擊。

據悉，預算案實際上建議為市警增加3.2億元的經費，其中包括提高警員的薪資，議會內大部分的共和黨、保守黨議員，甚至多數的民主黨議員也都支持；向來號稱挺警、注重社區治安的李凱健，卻反其道而行，投下反對票，令共和黨議員也對其立場表示困惑。

一名共和黨議員提到，一些激進派議員得知經費的增加將用在提高警員的薪資上時，認為這是個偏向警察 (Pro-NYPD Budget)的預算案而反對，「當李凱健選擇和他們同為一夥時，那就該對其立場作出詳細的解釋」。

不僅如此，李凱健也對預算案中撥款數十億元用作難民服務而不滿，但這是市府在「庇護權法」(Right to Shelter law)下推行的計畫，要全面斷掉難民服務，本就不可能。

一名民主黨議員則形容李凱健的立場「愚蠢、笨拙」，認為這已是議會內最保守官員都能接受的預算案，在未削減警察經費的基礎上還為各選區添加資源，不懂得見好就收。

剛贏得初選的李凱健，將在普選中面對老將紀思庭(Justin Brannan)的挑戰，紀思庭競選團隊也因此發布聲明抨擊李凱健，指對方才是「警察經費的削減者」，在這個課題上總是自圓其說，關鍵時刻又不見挺警；李凱健則反駁以上指控，指責紀思庭才是反警之人，尤其是2020年削減警方數以百萬元的預算案。