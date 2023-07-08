我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

沙魚攻擊頻傳「2天內5人受傷」 州府派無人機監測

記者張心／紐約報導
紐約海域沙魚頻出，州府派無人機巡邏。(Getty Images)
紐約海域沙魚頻出，州府派無人機巡邏。(Getty Images)

夏天不少民眾會到海邊玩水，但紐約市海灘自5月底開放至今不到兩個月，已發生多起沙魚攻擊泳客的事件，其中兩天之內造成五人受傷，州府為此於7日表示，將派出幾十架監測無人機，從即日起在紐約市和長島的海灘，高空追蹤沿岸沙魚動態。

州長霍楚表示，為了應對長島海灘近期頻發的沙魚傷人事件，幾十架無人機將送往海邊從高空追蹤沙魚動態，「這些無人機將加強紐約州沿海地區危險事件的監控能力，確保當地海域對於民眾來講是安全的。」

無人機將通過州公園、娛樂、歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)下發給各郡政府，並提供資金培訓當地人員學習無人機使用方法。由於當前紐約州尚無地方政府有無人機監控能力，目前的無人機將被供應在所有長島和紐約市海岸線。

分配到瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)管理無人機的艾普斯汀(Cary Epstein)表示，無人機將每日三次進行巡邏，包括海灘開放前、中午時段和海灘關閉前，「我們比以往任何時候都更加警惕，因為沙魚的殺傷力實在是太強大了」。

據悉，紐約州也曾在去年7月，於長島和紐約市海灘安排無人機，當時至少有六架無人機、13名經過認證的操作員。與此同時，去年夏天，共有八人被沙魚咬傷。

這一情形在今夏依舊嚴峻。3日，一名十多歲的少女在羅伯特·摩西州立公園(Robert Moses State Park)游泳時遭沙魚襲擊；6日，該地發現一條長達十呎的沙魚。

4日，一名47歲的男子和一名49歲的男子，分別於長島海域被沙魚咬傷，另一名不願透露年齡的男子也同時被襲擊；羅伯特·摩西州立公園海灘在當日關閉，巡邏員發現共有50條沙魚在附近海域遊蕩。

長島 紐約市 紐約州

上一則

社群引風潮 「地鐵衝浪」半年釀4死3傷 涉案者均未成年

下一則

班森賀多起網路詐騙 華男為求脫身損失6萬元

延伸閱讀

單日兩次 美軍稱俄戰機再於敘利亞上空騷擾無人機運作

單日兩次 美軍稱俄戰機再於敘利亞上空騷擾無人機運作
溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫

溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫
洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司

洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司
美曝畫面 控俄戰機在敘利亞上空「騷擾」美國無人機

美曝畫面 控俄戰機在敘利亞上空「騷擾」美國無人機

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…