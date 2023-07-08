沙魚攻擊頻傳「2天內5人受傷」 州府派無人機監測

紐約海域沙魚頻出，州府派無人機巡邏。(Getty Images)

夏天不少民眾會到海邊玩水，但紐約市 海灘自5月底開放至今不到兩個月，已發生多起沙魚攻擊泳客的事件，其中兩天之內造成五人受傷，州府為此於7日表示，將派出幾十架監測無人機，從即日起在紐約市和長島 的海灘，高空追蹤沿岸沙魚動態。

州長霍楚表示，為了應對長島海灘近期頻發的沙魚傷人事件，幾十架無人機將送往海邊從高空追蹤沙魚動態，「這些無人機將加強紐約州 沿海地區危險事件的監控能力，確保當地海域對於民眾來講是安全的。」

無人機將通過州公園、娛樂、歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)下發給各郡政府，並提供資金培訓當地人員學習無人機使用方法。由於當前紐約州尚無地方政府有無人機監控能力，目前的無人機將被供應在所有長島和紐約市海岸線。

分配到瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)管理無人機的艾普斯汀(Cary Epstein)表示，無人機將每日三次進行巡邏，包括海灘開放前、中午時段和海灘關閉前，「我們比以往任何時候都更加警惕，因為沙魚的殺傷力實在是太強大了」。

據悉，紐約州也曾在去年7月，於長島和紐約市海灘安排無人機，當時至少有六架無人機、13名經過認證的操作員。與此同時，去年夏天，共有八人被沙魚咬傷。

這一情形在今夏依舊嚴峻。3日，一名十多歲的少女在羅伯特·摩西州立公園(Robert Moses State Park)游泳時遭沙魚襲擊；6日，該地發現一條長達十呎的沙魚。

4日，一名47歲的男子和一名49歲的男子，分別於長島海域被沙魚咬傷，另一名不願透露年齡的男子也同時被襲擊；羅伯特·摩西州立公園海灘在當日關閉，巡邏員發現共有50條沙魚在附近海域遊蕩。