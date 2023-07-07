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菸頭「詐彈」虛驚 紐約公共圖書館緊急清空

記者許君達／紐約報導
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君達／攝影)
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓中城第五大道上的紐約公共圖書館(New York Public Library)總館，6日上午門口街邊的垃圾桶突然起火，垃圾桶內還發現有「可疑裝置」(suspicious device)；市警在獲報後不敢大意，要求圖書館內全員疏散，同時也將第五大道緊急封路。

緊張狀況始自圖書館外路邊垃圾桶，市警反恐部門指揮官哈里森(Judith Harrison)表示，根據現場監控影像，當日早8時17分左右，一名男子將一個類似計時器的重型機電裝置，扔進位於41街交第五大道處的一個垃圾桶，一個小時後，一名女子將點燃的香菸扔進同一個垃圾桶，導致桶內垃圾被點燃。

哈里森表示，兩名當事人行動自然，似乎都沒有「做出任何偷偷摸摸的動作」，警方事後也傾向於判定該起事件只是偶然事故，並非兩人蓄意縱火

不過在第一場垃圾桶起火事件發生後約一個小時，42街交第五大道處的另一個垃圾桶，也發生了火災，原因同樣是行人將未熄滅的香菸扔進垃圾桶。

圖書館發言人菲爾米諾(Jennifer Fermino)表示，由於兩起垃圾桶火災發生地點過於接近，為了安全起見，市警總局建議圖書館進行疏散，館內所有人員被要求撤離，圖書館臨時關閉。隨後，第五大道從42街至39街的路段緊急封閉，禁止車輛行人進入。由於事發突然，現場行人多不知發生何事，紛紛詢問情況。

上午11時許，警方排爆小組趕赴現場調查，但隨後宣布沒有發現任何可疑物品，整起事件為虛驚一場。6日中午12時40分左右，所有警方及消防人員已全部撤離，交通管制解除，圖書館恢復開放。事件沒有造成人員傷亡和財產損失。

警方告誡市民，在丟棄香菸時，一定要先把菸頭熄滅。哈里森說，「我很高興看到人們把垃圾丟進垃圾桶，但當他們把點燃的香菸，尤其是在這樣炎熱的天氣裡，丟進這些垃圾桶時，這就成了一個麻煩。」

紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君...
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君達／攝影)
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君...
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君達／攝影)
行人亂丟未熄滅菸頭導致垃圾桶火災連續發生，第五大道紐約公立圖書館總館緊急撤離但最...
行人亂丟未熄滅菸頭導致垃圾桶火災連續發生，第五大道紐約公立圖書館總館緊急撤離但最終虛驚一場。(記者許君達／攝影)
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君...
紐約公共圖書館總館6日上午因發現「可疑裝置」，門前的第五大道緊急封路。(記者許君達／攝影)

圖書館 曼哈頓 縱火

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