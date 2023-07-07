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紐約客談／公安反應過度 好於後知後覺

紐約客談

酷熱的天氣與旺盛的戾氣發生化學反應，令近來的社會普遍火氣爆棚。且不說全美各地接二連三發生的導致大規模群死群傷的惡行槍擊事件，就連在槍枝管控已做到全美最嚴的紐約市，在搶劫甚至爭執中一言不合就開槍的案子也遍地「開花」，令人既痛心又焦慮。

比普通民眾更為精神緊張的，當屬公共安全和應急部門。在高強度的壓力面前，對於一些事件過度反應有時也讓人啼笑皆非。在多起槍擊案於同一天內剛剛發生後，作為曼哈頓觀光熱點之一、又是本地居民學習避暑好去處的紐約公立圖書館總館門外垃圾桶又發生連續輕微火災，結果引得警方和消防部門大張旗鼓地趕赴曼哈頓最核心的街區，搞得雞飛狗跳、人群驚恐，在警方的特勤車輛帶著排爆小組一路呼嘯著飛馳而至後，最終發現，是行人隨手扔下的兩枚菸頭造成的「詐彈」。

所幸一切安好。紐約人也許是見過大世面的，就在圖書館門前全副武裝緊急戒備的同時，圖書館背面的布萊恩公園沒有受到半點影響，人們繼續歌舞宴樂、享受陽光與免費的百老匯音樂。這種樂天態度令人感動。誠然，槍枝氾濫與暴力犯罪的幽靈依舊籠罩在這個國家的每個人頭上，但這或許就是自由的一種代價。

在這個自由的國度，進地鐵不需安檢，乘公車不需被盤查，走在街上不擔心被「天網」監視。對於極少數心懷不軌的人，這也許難以阻止他們行惡；但對於更多的人來說，這種自由保障了人之為人最重要的自由和尊嚴。

一個時時「反應過度」的應急系統，雖然會帶來騷動，但總比起後知後覺還好。

圖書館 曼哈頓 槍擊

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