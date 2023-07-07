紐約客談／公安反應過度 好於後知後覺

酷熱的天氣與旺盛的戾氣發生化學反應，令近來的社會普遍火氣爆棚。且不說全美各地接二連三發生的導致大規模群死群傷的惡行槍擊 事件，就連在槍枝管控已做到全美最嚴的紐約市，在搶劫甚至爭執中一言不合就開槍的案子也遍地「開花」，令人既痛心又焦慮。

比普通民眾更為精神緊張的，當屬公共安全和應急部門。在高強度的壓力面前，對於一些事件過度反應有時也讓人啼笑皆非。在多起槍擊案於同一天內剛剛發生後，作為曼哈頓 觀光熱點之一、又是本地居民學習避暑好去處的紐約公立圖書館 總館門外垃圾桶又發生連續輕微火災，結果引得警方和消防部門大張旗鼓地趕赴曼哈頓最核心的街區，搞得雞飛狗跳、人群驚恐，在警方的特勤車輛帶著排爆小組一路呼嘯著飛馳而至後，最終發現，是行人隨手扔下的兩枚菸頭造成的「詐彈」。

所幸一切安好。紐約人也許是見過大世面的，就在圖書館門前全副武裝緊急戒備的同時，圖書館背面的布萊恩公園沒有受到半點影響，人們繼續歌舞宴樂、享受陽光與免費的百老匯音樂。這種樂天態度令人感動。誠然，槍枝氾濫與暴力犯罪的幽靈依舊籠罩在這個國家的每個人頭上，但這或許就是自由的一種代價。

在這個自由的國度，進地鐵不需安檢，乘公車不需被盤查，走在街上不擔心被「天網」監視。對於極少數心懷不軌的人，這也許難以阻止他們行惡；但對於更多的人來說，這種自由保障了人之為人最重要的自由和尊嚴。

一個時時「反應過度」的應急系統，雖然會帶來騷動，但總比起後知後覺還好。