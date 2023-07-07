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亞當斯錢包放殉職市警照 遭質疑造假

記者劉梓祁／紐約報導
亞當斯表示在錢包裡放著在執勤中喪生警員夥伴維納布爾的照片已有十餘年。圖為維納布爾。(取自Officer Down Memorial Page)
亞當斯表示在錢包裡放著在執勤中喪生警員夥伴維納布爾的照片已有十餘年。圖為維納布爾。(取自Officer Down Memorial Page)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在去年上任不久後，在哈林區(Harlem)一場警員喪生案後表示，念及80年代時舊友、警員維納布爾(Robert Venable)，並將他照片放於錢包；「紐約時報」(NYT)6日報導亞當斯疑似「造假」，因照片為事後打印，更以咖啡漬暈染營造照片的斑駁感。

根據「紐約時報」6日文章，自稱「民主黨犯罪鬥爭者」的亞當斯，於去年1月兩位警員在哈林區應對家庭糾紛殉職後，表示悲劇讓他想起1987年的朋友，同樣在執勤中喪生的警員夥伴維納布爾；他說，因為仍然思念維納布爾，他將他的照片放在錢包中。

報導引述政府雇員，表示照片實際上並未在市長的錢包中存放十餘年，而是辦公室員工在亞當斯聲稱將照片放在錢包後的幾天內製作，來源為谷歌搜索，被刻意打印成黑白，並染上咖啡漬呈現斑駁感。

新聞刊出後約20分鐘，市長辦公室發出聲明譴責時報，表示兩人不僅是同事，還是親密好友，且亞當斯一直攜帶有維納布爾照片，從1987年11月的一份警局交通新聞公告中複印而來，保留至今。

聲明指，「紐時」在無法證明兩人非真實朋友後，轉而將重點轉移到照片的誕生時間上。市長發言人萊維(Fabien Levy)對此表示，「紐時」對亞當斯生活片段的「解剖」行為令人厭惡和可笑，且所有暗示與事實相反的言論都是謊言，因30多年前維納布爾在執勤中被毒販謀殺後，亞當斯就已複印其照片。

市長辦公室用「浪費大量時間」形容針對時報的回應。為證實兩人曾為密友，該辦公室還聯繫了維納布爾家人，以及十餘位前市警。通過聲明，維納布爾的家庭成員指責紐時，稱其試圖在亞當斯和家族之間製造分歧，卻不專注於真相。

紐時發言人則表示，市長及其辦公室並未否認報導的主要觀點，即「亞當斯向記者展示並聲稱已經攜帶了數十年的照片為助手製作，並採取措施使其看起來年代久遠」。

政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)認為，關於照片的爭論是「不必要的干擾」，市長應談論諸如凶殺案數量下降的成就，而不是陷入輿論漩渦。

亞當斯 紐約時報 咖啡

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