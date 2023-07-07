亞當斯錢包放殉職市警照 遭質疑造假
紐約市長亞當斯(Eric Adams)在去年上任不久後，在哈林區(Harlem)一場警員喪生案後表示，念及80年代時舊友、警員維納布爾(Robert Venable)，並將他照片放於錢包；「紐約時報」(NYT)6日報導亞當斯疑似「造假」，因照片為事後打印，更以咖啡漬暈染營造照片的斑駁感。
根據「紐約時報」6日文章，自稱「民主黨犯罪鬥爭者」的亞當斯，於去年1月兩位警員在哈林區應對家庭糾紛殉職後，表示悲劇讓他想起1987年的朋友，同樣在執勤中喪生的警員夥伴維納布爾；他說，因為仍然思念維納布爾，他將他的照片放在錢包中。
報導引述政府雇員，表示照片實際上並未在市長的錢包中存放十餘年，而是辦公室員工在亞當斯聲稱將照片放在錢包後的幾天內製作，來源為谷歌搜索，被刻意打印成黑白，並染上咖啡漬呈現斑駁感。
新聞刊出後約20分鐘，市長辦公室發出聲明譴責時報，表示兩人不僅是同事，還是親密好友，且亞當斯一直攜帶有維納布爾照片，從1987年11月的一份警局交通新聞公告中複印而來，保留至今。
聲明指，「紐時」在無法證明兩人非真實朋友後，轉而將重點轉移到照片的誕生時間上。市長發言人萊維(Fabien Levy)對此表示，「紐時」對亞當斯生活片段的「解剖」行為令人厭惡和可笑，且所有暗示與事實相反的言論都是謊言，因30多年前維納布爾在執勤中被毒販謀殺後，亞當斯就已複印其照片。
市長辦公室用「浪費大量時間」形容針對時報的回應。為證實兩人曾為密友，該辦公室還聯繫了維納布爾家人，以及十餘位前市警。通過聲明，維納布爾的家庭成員指責紐時，稱其試圖在亞當斯和家族之間製造分歧，卻不專注於真相。
紐時發言人則表示，市長及其辦公室並未否認報導的主要觀點，即「亞當斯向記者展示並聲稱已經攜帶了數十年的照片為助手製作，並採取措施使其看起來年代久遠」。
政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)認為，關於照片的爭論是「不必要的干擾」，市長應談論諸如凶殺案數量下降的成就，而不是陷入輿論漩渦。
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