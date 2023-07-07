我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫

記者張心／紐約報導
酷暑炎炎，紐約州部分地區在6日下午，溫度飆升至華氏100度。(記者張心／攝影)
酷暑炎炎，紐約州部分地區在6日下午，溫度飆升至華氏100度。(記者張心／攝影)

酷暑炎炎，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6日急發高溫預警，建議人們預防中暑，當日也創下紐約市今年為止的最高溫度，而由於高溫導致的臭氧汙染，州衛生廳也對紐約市再次發出空氣汙染警報。根據氣象預報，今(7)日同樣也是高溫炎熱，不過周末預計將有降雨，溫度也將隨之下降。

根據州長辦公室，全州溫度在6日已突破華氏95度，當日下午溫度也高達華氏100度，該辦公室也針對部分地區發布高溫警告；霍楚表示，這種高溫環境極度危險，建議人們密切關注天氣預警，盡可能待在涼爽的環境，如果必須戶外活動，則應該警惕中暑。

與此同時，紐約市和哈德遜河谷下游(Lower Hudson Valley)地區也發布臭氧汙染警報。通常，夏季高溫導致地面臭氧形成，當臭氧和細顆粒物使空氣質量指數(AQI)超過100時，州衛生廳將發布空氣品質健康警報，提醒民眾戶外空氣濃度將對敏感人群造成健康威脅。州長辦公室建議紐約市民眾時刻關注www.airnow.gov，了解空氣汙染指數。

隨著進入夏季，出現高溫導致的中暑和意外死亡等機率也會增加，州衛生廳提醒，熱是全美氣象有關的頭號殺手，每年都有民眾因為高溫而患病，如果民眾感覺脈搏加快、呼吸加速且氣短、體溫超過華氏105度、皮膚發紅變乾、或是精神錯亂、失去知覺，應及時到涼爽的環境或就醫。

根據國家氣象局，6日紐約市創下今年為止的最高溫度，7日高溫溼熱的天氣也將持續，但隨著冷空氣從西方移入，從周末開始，可能會出現幾場降雨，溫度預計將逐漸降低直至下周。

紐約州降溫中心可參考：https://urlis.net/p6w2s8ju。紐約州游泳池地址可參考：https://urlis.net/qdrbw1c5。

高溫 紐約市 紐約州

上一則

外賣郎漲薪 外送平台告市府

下一則

首場「百老匯在布萊恩公園」 台灣原住民少年獻美聲 推廣台灣旅遊

延伸閱讀

小暑飆高溫 中暑分2種 靠吃喝可解暑

小暑飆高溫 中暑分2種 靠吃喝可解暑
氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警

氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警
1/3青年認老人「玻璃心」 紐約年齡歧視嚴峻

1/3青年認老人「玻璃心」 紐約年齡歧視嚴峻
國慶夜不安寧 全紐約市至少13起槍案、2死14傷

國慶夜不安寧 全紐約市至少13起槍案、2死14傷

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹