溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫

酷暑炎炎，紐約州部分地區在6日下午，溫度飆升至華氏100度。(記者張心／攝影)

酷暑炎炎，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)6日急發高溫 預警，建議人們預防中暑，當日也創下紐約市 今年為止的最高溫度，而由於高溫導致的臭氧汙染，州衛生廳也對紐約市再次發出空氣汙染警報。根據氣象預報，今(7)日同樣也是高溫炎熱，不過周末預計將有降雨，溫度也將隨之下降。

根據州長辦公室，全州溫度在6日已突破華氏95度，當日下午溫度也高達華氏100度，該辦公室也針對部分地區發布高溫警告；霍楚表示，這種高溫環境極度危險，建議人們密切關注天氣預警，盡可能待在涼爽的環境，如果必須戶外活動，則應該警惕中暑。

與此同時，紐約市和哈德遜河谷下游(Lower Hudson Valley)地區也發布臭氧汙染警報。通常，夏季高溫導致地面臭氧形成，當臭氧和細顆粒物使空氣質量指數(AQI)超過100時，州衛生廳將發布空氣品質健康警報，提醒民眾戶外空氣濃度將對敏感人群造成健康威脅。州長辦公室建議紐約市民眾時刻關注www.airnow.gov，了解空氣汙染指數。

隨著進入夏季，出現高溫導致的中暑和意外死亡等機率也會增加，州衛生廳提醒，熱是全美氣象有關的頭號殺手，每年都有民眾因為高溫而患病，如果民眾感覺脈搏加快、呼吸加速且氣短、體溫超過華氏105度、皮膚發紅變乾、或是精神錯亂、失去知覺，應及時到涼爽的環境或就醫。

根據國家氣象局，6日紐約市創下今年為止的最高溫度，7日高溫溼熱的天氣也將持續，但隨著冷空氣從西方移入，從周末開始，可能會出現幾場降雨，溫度預計將逐漸降低直至下周。

紐約州降溫中心可參考：https://urlis.net/p6w2s8ju。紐約州游泳池地址可參考：https://urlis.net/qdrbw1c5。