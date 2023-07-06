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紐約逾70套老人公寓空置3年 萬人申請 無故遭拒

記者張心／紐約報導
高齡長者一屋難求，但根據統計，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。(Getty Images)
高齡長者一屋難求，但根據統計，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。(Getty Images)

根據紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)5日公布的最新報告，紐約市的老人公寓稀缺，但全市卻有至少71套老人公寓閒置長達三年，不少申請者不是被無理由拒絕，就是被放在候選名單上；面對該報告指出的問題，市長發言人並未回覆。

州主計長公布新報告

狄拿玻利表示，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。此外，他們發現申請流程上也存在嚴重的問題，在皇后區、布朗士區和布碌崙(布魯克林)區的案例中，申請者不是被無端移到候補名單上，便是收到「無效理由」(invalid reasons)為註解的拒信。

空置時間已達三年、家具設施齊全的老年公寓。(取自州主計長辦公室報告)
空置時間已達三年、家具設施齊全的老年公寓。(取自州主計長辦公室報告)

質疑市府執行不力

「紐約市的平價屋管理部門應該竭盡所能為弱勢、低收入群體長者安排住房，但令人遺憾的是，經過我們的審查，他們做的還不到位。」狄拿玻利指出。

在調查了2014年1月至2022年9月共計5244套老人公寓後，該辦公室發現市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)和市住房開發公司(New York City Housing Development Corporation, HDC)，沒有及時接納新的長者申請，以填補閒置公寓。

他舉例稱，皇后區可樂娜(Corona)的「HANAC老人公寓」(HANAC Corona Senior Residence)，就有六套老年公寓閒置三年，其中兩套是專門為遊民準備，家具等設施配備齊全。布朗士的「伍德勞恩老人公寓」(Woodlawn Senior Living)80套住房僅有15套住人，超過1萬2000名申請者被無故擱置候選名單。

紐約市府 尚未回應

布碌崙的「班森賀老人公寓」(Bensonhurst Housing for the Elderly)和曼哈頓的勝利廣場(Victory Plaza)老人公寓，則都存在符合條件的申請者被無故忽略，公寓轉而給了條件沒那麼符合的申請者的情況。

對此，市長亞當斯(Eric Adams)發言人未發表回應。HDC主席Eric Enderlin表示，機構已經開始改進，以提供更迅速的服務。

紐約市 布朗士 布碌崙

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