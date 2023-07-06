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監管不善 紐約市衛生局讓疫苗商淨賺4億

記者張心／紐約報導
市主計長蘭德發表報告，指出市衛生局在新冠期間未能合理管控檢測站成本。(記者張心／攝影)
市主計長蘭德發表報告，指出市衛生局在新冠期間未能合理管控檢測站成本。(記者張心／攝影)

根據紐約市主計長蘭德(Brad Lander)5日發布的調查報告，由於市衛生局的監管不善，外部供應商在新冠疫情期間，過度聘請疫苗接種和病毒檢測人員，自行制定公式向當局收費，導致每劑疫苗接種費用高達2400元，最終外部供應商淨賺近4億元。

蘭德表示，市衛生局在疫情最嚴重的2020年5月，與行政醫療服務(Executive Medical Services PC)簽訂合同，並在今年3月支付過去近三年的費用共3.9億元；蘭德說，在仔細研究了這份億元帳單後，發現市衛生局缺乏有效的成本控制。

調查顯示，市衛生局允許行政醫療服務為其設置的疫苗接種和檢測站自行安排人手，並根據人手數量自定義公式向市衛生局收費，這導致沒有關鍵的監管和成本控制環節。

報告中提到，由於行政醫療服務每次收取新冠檢測的費用，因工作人員的忙碌程度而不同，從而使每個檢測站的費用從202元到937元不等。此外，疫苗接種的每劑量成本，也因檢測站和忙碌成本不同，致使本來169元的接種費飆升至2423元。

根據市衛生局和該公司的合同，當局應向每名檢測站和疫苗接種站的工作人員支付固定底薪，並為額外每個檢測和每次接種支付額外費用。具體報酬定為，每名工作人員每小時的底薪為150元，每做一次檢測支付100元，每進行一次接種25元。

審計發現，市衛生局沒有對人員數量進行建議和控制，也沒有任何形式的評估來監督行政醫療服務招聘的人數是否合理。「根據調查，市衛生局無法有效的確定，每名工作人員每小時究竟執行了幾次檢測和幾次接種。」

對此，市衛生局發言人賈樂河(Patrick Gallahue)回應，表示紐約市的疫苗接種運動「非常成功」，而為了確保一些疫情嚴重的社區能夠獲得便捷疫苗接種，需要更多的人力和工時，「畢竟救人救命才是最重要的」。

檢測 疫苗 疫情

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