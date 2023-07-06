國慶夜不安寧 全紐約市至少13起槍案、2死14傷

國慶日紐約市發生多起槍擊案。(美聯社)

在4日煙火秀照亮國慶日夜空時，紐約市範圍內發生多起槍擊 案，導致兩人死亡、十餘人受傷；市警局(NYPD)初步估計，從當晚11時至5日早8點30分期間，全市至少發生13起槍擊事件、14名受害者中彈受傷。

根據警方消息，兩名死者分別來自布朗士 (Bronx)和英伍德(Inwood)，但目前無法給出確切槍擊案的數量，因為仍在就每起事件展開調查。消息人士表示，受害者通常會前往醫院求助，這使界定事發地點及時間變得困難，但隨著案件審查，事件和受害者的數量可能會增加。

市警指，在國慶日的凌晨時分，有三人遭遇槍擊，其中包括一起發生在華盛頓高地(Washington Heights)的案件，一名13歲男孩腳踝中槍。另一起暴力事件發生於當晚11時20分的皇后區聖奧爾本斯(St. Albans)，當時一名53歲女性帶著肩膀槍傷進入長島猶太醫院(Long Island Jewish Hospital)。

在不到一小時的時間內，還有兩名男子分別出現在布朗士內的不同醫院。根據警方表示，其中一名34歲男子腿部中彈，另一名36歲男子腿部和臀部均有傷口。由於兩名受害者均指在公共住宅區「窄頸住宅」(Throggs Neck Houses)附近遇襲，警方正在確定這兩名男子是否捲入同一事件。

一名20歲女性於凌晨1時30分在布碌崙 (布魯克林)布朗斯維爾(Brownsville)被子彈擊中右腿，一男遭捕；凌晨1時35分，一名29歲男子帶著左腿槍傷走進林肯醫院(Lincoln Hospital)，大約六分鐘後，另一名21歲男子帶著右臂槍傷走進黎巴嫩醫院(Lebanon Hospital)。

在英伍德，一名30歲男子的臉部中彈，送醫後搶救無效；凌晨2時後不久，一名20歲男子在布朗斯維爾右腿中槍；同一時間，兩名十多歲青年在福特漢姆高地(Fordham Heights)附近遭槍擊，其中一人不幸身亡。

根據警方，共有12發子彈射向受害者，導致18歲青年中槍後不治身亡，另一名19歲的受害者臀部中槍但倖存，兩名開槍者遭逮捕。

凌晨3時30過後，一名21歲女性在哈林區(Harlem)的公寓外被擊中左臂，半個小時後，一名42歲的布碌崙男子雙腿中槍後被緊急送往醫院。

日出後混亂局面仍未停止，早上7時20分，一名27歲的布朗士男子出現在醫院且右腿有槍傷，預計數個小時前被槍擊；在8時30分，另一名同區男子遭槍擊並被劃傷。

儘管發生流血事件，警方表示，與以往相比，國慶假期的暴力事件有顯著改善。市長亞當斯(Eric Adams)則形容今年國慶為「19年來最安全的假日之一」。