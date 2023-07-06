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紐約客談／殺豬盤再進化 理智才能防詐

紐約客談

網路時代盛行的殺豬盤詐騙手法，隨愈來愈多的受害者出面說明、媒體的曝光，大眾有了一定認識；不過，騙子團夥的詐騙手段也不斷進化中，從最新的日落公園華女投資虛擬貨幣騙案來看，騙徒除懂得發揮說話的技巧，致使受害者淪陷好操縱外，也會在平台設計上下心思，營造專業感、信任感。

受害者因婚姻不美滿、加上平時對時事關注不多，是全職的家庭主婦，這幾項「條件」，注定是她跌入殺豬盤圈套的關鍵原因；雖騙徒手法高明，但也不是毫無破綻，但凡不對男子如此上頭，或許能夠及早識破、止損。

與受害者建立起情感聯繫的男子，在推薦投資平台後一直只擔任「指導者」的角色，關於平台的操作和程序，實際上和第三人的「貨幣專員」接洽，令人感到專業，也降低男子是騙徒的可能性；再來，男方多次試探問受害者會不會覺得自己是騙子，甚至抱怨圖片遭盜用，為日後各種可能出差錯的情況都做了鋪墊，此舉有些此地無銀三百兩，可惜受害者絲毫未覺。

過去的詐騙手法都是網上執行，案件中銀行人員發現異常、制止了一筆資金的匯款，說明銀行也有在幫助減少詐騙案；想必是意識到銀行變得比以往嚴謹，騙子也鋌而走險採取「線下取現」的方式，但受害者也是完全淪陷，未考慮到安全性把住家地址也供出來。

世上騙子不僅多、且遠比想像中更靠近，他們的花招顯然也會一直演變，總有人會上當；最重要的防禦法則是，網上聊得再投緣，也還是生活中素未謀面的人，要保持清醒、理智，敏感的信息、貴重的財產不隨意交給連面都未見著的人。

詐騙 虛擬貨幣 投資

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