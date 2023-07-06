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華埠大火災戶臨時住所環境差 「得戴口罩睡覺」卻投訴無門

記者劉梓祁／紐約報導
華埠失火電單車店鋪樓上的居民，被安置到臨時住所，但有居民反映住處環境惡劣。(本報檔案照)
華埠失火電單車店鋪樓上的居民，被安置到臨時住所，但有居民反映住處環境惡劣。(本報檔案照)

曼哈頓華埠一電單車商鋪日前發生三級大火，造成四死，事發樓居民全數撤離，多數居民在市府安排下，入住臨時住所，但居民表示住處環境惡劣，影響身心健康，在向多方投訴後，仍無解決辦法。

居住在事發樓二層的高女士，火災發生後經由紅十字會轉介至市房屋保護和開發局(HPD)處理安置事宜，隨後被安排入住曼哈頓東17街225號「Hotel 17」。

高女士表示，從入住當日起便受到酒店內居住條件的困擾；她與丈夫在上月28日被安排入住酒店，房間內僅有一張中型單人床的房間，面積不及140平方呎，且存在嚴重衛生問題，為兩人的日常生活帶來諸多不便。

高女士說，酒店共有七層，每層有約22戶，但一樓層僅配備兩個衛生間供如廁和洗浴，時常導致「供不應求」的情形，需長時間排隊等候，甚至經常克制如廁需求。

由於丈夫曾在17年前接受腎移植手術，需要特別照顧，但高女士表示，由於酒店長期被用作收容所，內部環境導致夫妻兩人精神受到嚴重影響。

她表示，入住後發現屋內有令人難受的刺鼻氣味無法散去，最後察覺氣味從地毯而來；她懷疑該酒店曾收留遊民或難民，清潔工作不徹底，如今不得不「每夜戴著口罩睡覺」。

此外，由於高女士丈夫需在手術後服用免疫抑制類藥物，以避免器官排斥反應，但堅持十餘年的習慣卻因酒店受到限制。她說，因丈夫需用熱水服藥，可酒店禁止使用燒水壺且不提供飲用水，導致已因吸入火災濃煙身體不適的他，健康再受影響。

根據高女士提供的酒店入住告知書，禁止的行為還包括使用加熱器、烹飪和清洗衣物等。兩人需每日自費購買三餐，增加經濟負擔的同時，他們也需尋找其他地方洗衣。

高女士曾多次聯絡房屋局收容協調人(Intake Coordinator)，但對方不回應，房屋局則表示，入住後事宜由其他部門處理。她也曾求助市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室，後者則指無直接解決的辦法，仍須聯繫房屋局轉介至新的住所。至截稿時，房屋局未回應詢問。

曼哈頓 華埠 口罩

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