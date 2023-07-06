防槍枝暴力 議員提案保障「紅旗請願」 加快申請速度

國會參議員陸天娜宣布紅旗法相關議案。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前宣布，已聯合加州 國會眾議員 趙美心(Judy Chu)提案，以應對不斷增加的紅旗法(Red Flag Laws)相關個案，擬分配資源加快請願者的申請速度。

提案「公平法律資源補助法案」(Fair Legal Access Grants Act)，內容為修改1968年頒布的「綜合犯罪控制和安全街道法案」(Omnibus Crime Control and Safe Streets Act)部分條例。

提案要求政府每年提供5000萬元資金，以協助各州和地方政府在處理紅旗法請願時，更快速提供法律代理和其他援助；符合資格的受助機構包括警察 部門、地區檢察官辦公室、社區法律援助組織等。

陸天娜表示，大規模槍擊事件證明，在多數情況下嫌犯有已知的威脅或暴力言論或行為，但當執法人員及相關人士，在提交紅旗請願時，繁瑣而冗長的法律程序阻止申請順利通過，導致有潛在危險的個人繼續持槍。

提案將確保任何提交請願者，能夠獲得法律代表、諮詢和所需資源的渠道，維護社區安全。

紅旗法又名極端危險保護令，允許家庭成員、執法人員或教育機構等向法院提出申請，要求禁止具有潛在危險行為者購買或擁有槍枝。去年5月，州長霍楚(Kathy Hochul)簽署行政令，要求州警在合理相信他人構成威脅時，提出保護令申請。

根據州府數據，截至2022年10月，全州各地法院已經發布1908份保護令。