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梅西國慶煙火秀 華人提前10小時卡位

記者張心／紐約報導
今年梅西國慶煙火重頭戲星條旗造型，照亮紐約市的高空。(記者張心／攝影)
今年梅西國慶煙火重頭戲星條旗造型，照亮紐約市的高空。(記者張心／攝影)

第47屆的「梅西國慶煙火秀」(Macy's Fourth of July Fireworks)於4日晚，照亮紐約市的天空；一掃過去幾天陰雨、霧霾的影響，得以到現場欣賞這場「全美規模最大國慶煙火秀」之一的民眾，感到相當感動，其中更有不少站在前排的華人，表示在煙火施放前的十個小時，就已經到現場占位。

梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)

今年的「梅西國慶煙火秀」時長25分鐘，共計有6萬枚煙火前後被打到1000呎的高空，除了有美國星條旗的圖樣，還有其他往年未見的造型，每出現一次新造型，就引得現場觀眾驚呼連連。

梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)

「這真是我見過最震撼、最豐富、最難忘的煙火秀。」就讀於哥倫比亞大學研究所的周園婷表示，之前在外州讀書，沒有機會親眼見到盛大的國慶煙火活動，「今年能夠近距離看煙火，是人生中難得的體驗」。

梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)

還有一些華人攝影愛好者，為了拍到最佳的煙火照片，在當天中午左右，就帶著腳架、折疊椅和專業相機到場占位；陳先生說，原本還擔心煙火會受到天氣影響，好在下午開始雨過天晴。

梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)

紐約市府為了確保煙火秀活動的順利進行，也進行了周密的準備工作，包括封鎖附近路段、設置圍欄和指示牌，由警察引導民眾到觀賞點，避免現場壅堵和混亂。

周園婷說：「雖然為了好的位置早早就來排隊，但整體體驗很好，明年還會再來看國慶煙火。」

梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
華人為占好位，早早就到現場等著。(記者張心／攝影)
華人為占好位，早早就到現場等著。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
華人為占好位，早早就到現場等著。(記者張心／攝影)
華人為占好位，早早就到現場等著。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)
梅西國慶煙火4日如約而至，下午長島市就出現滿滿的人潮。(記者張心／攝影)

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