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紐約客談／浪費公帑項目 政府早就該砍

紐約客談

州長霍楚宣布，紐約州疫苗護照( Excelsior Pass)項目將於7月28日正式結束。這原本是一個疫情期間，在公共場合出示接種疫苗證明的應用程序；這個應用程序在過去兩年來，共花費了6400萬元公帑，如今疫情告一段落，每個月還要花20萬元納稅人的錢，這樣的項目，真是取消得愈早愈好。

隨著疫情的結束，大家在公共場合連口罩都不戴了，出示接種證明就更是多此一舉，取消紐約州疫苗護照是早晚的事。

實際上，疫苗護照也沒有發揮什麼作用。有多少紐約居民看到過別人使用疫苗護照？紐約州有疫苗護照，紐約市也有一個證明疫苗接種的應用程序「紐約新冠安全」(NYC Covid Safe)。這個應用程序比較簡單，基本上就是把紙質的疫苗卡，通過照相輸入這個應用程序。這種相互重複的設置，本來就是浪費資源。既然疫苗護照被停用，「紐約新冠安全」更應該被停用。

由此還聯想到新冠家用檢測盒。大概從去年開始，因為索取方便，而且政府倡導居家自測，許多家庭都存了不少檢測盒，現在，這些檢測盒估計有不少已經過期。

其實，政府大量分發檢測盒時，新冠已進尾聲，當時就有人說，分發那麼多檢測盒是「浪費資源」，現在說政府不應該發那麼多檢測盒也不公平，當時政府誰也不清楚疫情是否會再起，政府「寧可過頭」，也不願意不夠。但如果當時規畫得更精細些，是否能節省不少資源呢？

為了抗擊疫情，政府部門當時增設不少機構，配備了相應的資源和人員，現在疫情告一段落，也應該迅速掉頭，把資源分配到需要的地方。

疫苗 檢測 疫情

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