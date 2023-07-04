霍楚簽法 兒童夏令營救生員 15歲即可擔任

紐約市救生員短缺，州長簽法降低兒童夏令營救生員年齡限制。(Getty Images)

為了解決在紐約甚至全國範圍內廣泛存在的救生員短缺，州長霍楚 (Kathy Hochul)3日簽署法案，將兒童夏令營的救生員年齡要求降至15歲，不過該法案要到三個月後才會生效；目前，市府正在緊鑼密鼓招聘救生員。

霍楚表示，「這項立法將有助於解決救生員短缺的問題，同時確保我們的孩子和紐約人的安全」。據悉，該法規定，在兒童夏令營值班的救生員中，可有一半的救生員僅需滿15歲，但必須在夏令營游泳主管的監督下，另一半救生員必須滿17歲；而負責野外游泳的救生員仍然必須滿18歲。

法案雖然降低了年齡限制，但是要求不變，救生員仍需取得相同的證書，美國紅十字會也允許15歲的救生員獲得認證。這項法律將在簽署三個月後生效，即今年夏天營地救生員的最低年齡仍為16歲。

根據市公園局，全市的海灘及泳池僅有650名救生員，相較於疫情 前的1400名不到一半，導致部分泳池無法正常營運，很多公共游泳池在今年甚至延遲開放，雖然近來游泳池已經開放，但救生員短缺問題仍然存在。

市府聯合市教育局 、市公園局在今年3月成立救生員跨組織工作小組(Lifeguard Interorganizational Task Force)，以幫助解決救生員人員短缺的問題。該小組發布了一繫列解決短缺的舉措，包括增加救生員測試地點的數量；將新救生員和第二年擔任季節性救生員的工資，從過去的每小時16.10元，提高到約21.26元；以及工作到8月中的救生員，還將有資格獲得1000元的獎金。

同時，紐約市還積極招募高中生，但是大多數學校直到6月中旬或6月底才放學，導致學生在6月29日游泳池和海灘開放之前，基本沒有時間獲得新救生員的認證。且紐約近來提供多種多樣的實習機會給高中生，導致潛在的高中生救生員群體更少。

全市最大公務員工會District Council 37加力多(Henry Garrido)表示，全市大約有20個海灘救生員不足，而紐約的救生員標準太高也是原因之一，「你不僅要成為一名強壯的游泳運動員，還要能夠把那個可能比你重的成年人拉回海灘」。

因此，市公園局第一副局長辦公室正在緊鑼密鼓聯繫前救生員，鼓勵他們參加重新認證考試。公園局表示，如果他們不能提供足夠的救生員來保證遊客的安全，一些海灘和游泳池池可能不得不關閉。