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紐約亞裔歷史課本主編：多重身分 亞裔應感自豪

記者鄭怡嫣／紐約報導
雷淑明和郭文表示，此次的亞裔課本旨在教導亞裔歷史的多元性，同時也加強族裔認知。(郭文提供)
雷淑明和郭文表示，此次的亞裔課本旨在教導亞裔歷史的多元性，同時也加強族裔認知。(郭文提供)

即將在紐約市各個公校推行的亞太裔歷史文化課程日前公布，主導編撰課本的兩位華裔編者——市立大學亨特學院(Hunter College)亞裔歷史研究教授雷淑明以及郭安，近日接受本報專訪，他們表示此次的亞裔課本旨在教導亞裔歷史的多元性，同時也加強族裔認知。

雷淑明是亨特學院亞裔研究中心主任，曾出版「被迫優秀：華裔的移民、教育與機會」等三本專著，她回憶，2021年秋天，市教育局找到她，首次提出創作亞裔教科書的想法，由她組建包括郭安等華裔及其他亞裔的學者團隊，從2022年開始編寫課本，歷時一年半，完成「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」。

雷淑明的祖母當時受到排華法案影響，被美國阻擋在外，直至1945年戰爭新娘法案(War Bride Act)頒布，祖母才不受種族限制來到美國；她在曼哈頓華埠出生，母親在服裝廠工作，她說，自己在紐約公校及獲獎學金並赴新英格蘭私校上學期間，她都沒有上過任何亞裔課程，全靠自學來了解亞裔的歷史與身分。

「很多亞裔和我一樣」，她說，初來乍到，都在學習如何融入或是同化(assimilation)，而這過程往往伴隨終生，教科書上沒有自己、亞裔街區和成長經歷，也不會教導亞裔移民如何成為美國的一部分，種族又究竟代表和意味著什麼，這方面的歷史和知識，幾乎都未在學校明言，全憑自己摸索。而在民權運動影響下，大學逐漸開始研究亞裔歷史，但在K-12教育中納入亞裔歷史，是最近才有的事。

「很多時候，教授美國歷史也只談好的，雖然都是真實史料，但不完全」，她說，在編撰此次課本過程中，她一直在想，如果能把亞裔歷史也貫穿在美國歷史之中，那麼下一代就不再需要在華人和美國人、在亞裔和美國人兩種身分之間作出選擇，而是可以為自己多重與豐富的身分感到驕傲。

郭文五歲從中國移民來美，90年代在史岱文森高中上學，當時雖已有過半的亞裔學生，但在有關種族歧視的課堂上，討論就僅限白人與黑人間的種族矛盾，但那時，歷史老師所引用的「美國人民的歷史」(A People's History of the United States)一書改變了他，這本書試圖從美國下層人民、弱勢群體的視角和社會活動，來挖掘不屬於主流的「另類」史料，也促使他先後在康乃爾大學及加州大學系統學習亞裔歷史，了解並講出自己的亞裔故事。

亞裔歷史大事雖大部分在西岸發生，但郭文也在此次課本中，包含與撰寫了兩位東岸華裔：攝影師李揚國以及反映加勒比海華人二度移民美國、定居皇后區牙買加的雷鬼音樂文化先驅陳柏翠(Patricia Chin)。

雷淑明和郭文表示，此次的亞裔課本旨在教導亞裔歷史的多元性，同時也加強族裔認知。(...
雷淑明和郭文表示，此次的亞裔課本旨在教導亞裔歷史的多元性，同時也加強族裔認知。(取自亨特學院網站)

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