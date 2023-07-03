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大紐約博覽會將至 擬增直達火車

記者劉梓祁／紐約報導
為方便紐約市民前往大紐約州博覽會，美鐵將每日加開三班直達。(取自大紐約博覽會官網)
為方便紐約市民前往大紐約州博覽會，美鐵將每日加開三班直達。(取自大紐約博覽會官網)

紐約州長霍楚(Kathy Hochu)聯合美國鐵路公司(Amtrak)及州交通廳(New York State Department of Transportation)日前宣布，今夏美鐵將開設紐約市前往「大紐約州博覽會」(Great New York State Fair)的直達列車，在為期13天的博覽會期間，每日將加開三趟直達列車。

根據美國鐵路公司，在8月23日至9月4日的博覽會期間，從紐約市始發的加開列車為：從賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)始發的楓葉號63次列車(Maple Leaf Train 63)，於上午7時16分出發，下午1時9分到達會場；從賓州車站(Penn Station)始發的帝國服務號281次列車(Empire Service Train 281)，於上午10時21分發車，下午4時17分抵達會場；從賓州車站始發的帝國服務號283次列車(Empire Service Train 283)，於下午1時20分出發，傍晚7時6分到達會場。

據瞭解，三班列車都將直達會場，停靠站點位於羅徹斯特(Rochester)站和雪城(Syracuse)站之間，停靠點位於博覽會場地後方，毗鄰郊音樂演出區域。

大紐約州博覽會被認為是國內最古老且大型的州級博覽會之一，於1841年首次舉辦，目的是展示紐約州的農業、工業、科技和文化成就，吸引遊客、展商和參展者。今年博覽會將在舊有特色上引入「亞洲村」(Asian Village)，主辦方表示，亞洲村將通過音樂、舞蹈、美食和一系列其他特別活動，來展示亞裔美國人群體的貢獻、歷史和經歷。

博覽會主任亨內西(Sean Hennessey)表示，每年都有許多觀展者乘坐火車來到現場，尤其是居住在紐約市的群眾。目前，前往博覽會的火車票已開售，民眾可於Amtrak.com或Amtrak手機應用購買，或撥打(800)USA-RAIL訂購。博覽會門票價格為成人6元，12歲及以下兒童和65歲及以上長者可免費入場。

紐約州 紐約市 賓州

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