八大道網吧 售出Take 5頭獎彩票

布碌崙8大道新幹線網吧售出一張Take 5頭獎彩票。(谷歌街景圖)

紐約州 樂透局(New York Lottery)日前宣布，布碌崙 (布魯克林)8大道 一家網吧售出的一張Take 5彩票中了頭獎，獎金為3萬8341.5元。

紐約州樂透局稱，這家名為H&H Internet Cafe Inc公司的地址是8大道5001號，這個地址的店鋪招牌上寫的是新幹線網吧(New Line Internet Cafe)。這家網吧售出的Take 5彩票在7月1日Take 5的晚間抽獎中獲得了頭獎。記者打電話到這家店，但無人接聽。因為這家店位於8大道中心區，是華裔聚居區，中獎者很有可能是一名華人。

紐約樂透局是全美最大的樂透局，2021至2022年度捐款36億元幫助支持紐約州的教育事業；Take 5因為每日開獎，且從數字1至39選中五個數字就算中獎，中獎幾率較大，為紐約州最受歡迎的彩票之一。Take 5每天下午2時30分和晚上10時30分对抽奖活动进行两次电视轉播。中獎彩票從開獎之日起，有效期為一年。它與勁球(Powerball)、兆彩(Mega Millions)、刮刮樂同為流行彩票。

8大道似乎與Take 5比較有緣，早在2018年2月，8大道一家小型超市也售出了一張獎金超過3萬元的Take 5頭獎彩票；2021年9月，布碌崙8大道華社附近一家雜貨店開出了Take 5的一個頭獎，當時的獎金是4萬3948.5元，當時售出獲頭獎彩票的是位於11大道6504號的可欣分雜貨店；此外，2009年還有一對來自福州的夫婦購買了一張刮刮樂彩票，中了200萬元大獎。