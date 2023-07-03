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國慶日天氣濕熱陣雨 煙火秀時有望雨停

記者許君達／紐約報導
今年的國慶假期，紐約人將與濕熱和陣雨相伴，但梅西煙火秀當晚降雨或可停止。(路透)
今年的國慶假期，紐約人將與濕熱和陣雨相伴，但梅西煙火秀當晚降雨或可停止。(路透)

天氣預報顯示，從2日起，直到5日(周三)，紐約都會區都被潮濕的低壓雲團籠罩，分散性的多輪陣雨將有很大可能發生，並且造成高溫高濕度的悶熱天氣，紐約人也許會在悶熱和陣雨中度過；不過，4日(周二)晚的梅西國慶煙火秀時，降雨可能停止，但隨後溫度持續走高。

紐約已從2日開始陷入高溫高濕的籠罩，伴隨著短暫且突發的雷陣雨天氣。根據氣象專家的預測，陣雨的高峰期將在3日到來，一直持續到4日晚些時候。從目前的預報看，國慶日當天晚間施放煙火的時候，降雨有較大可能逐漸減少或停止，這對出遊賞煙火的市民將是個不錯的消息。

專家表示，國慶假期的降水形式為斷斷續續的陣雨，來勢兇猛、結束也快，在部分氣流活躍的地方，可能會伴有雷暴和短時強風，但不至於出現風災。計畫外出遊玩，尤其是前往郊區開闊地帶或海灘的市民需要密切關注天氣預報，在城市中遊覽的人則需小心淹水。

不巧的是，降水並不能帶來涼爽。在本輪天氣系統籠罩期間，紐約市的最高溫度全部超過華氏85度，即使在夜間也居高不下，接近華氏75度，並伴有高濕度，使體感溫度更高、更炎熱。隨著4日至5日降水結束，空氣濕度將有所降低，但最高溫度則持續走高，至5日達到華氏91度。

好景不長，從周四開始，新一輪鋒面系統又將襲來，重新推高濕度，增加悶熱程度；但好消息是，低氣壓系統造成的空氣擾動會使源自加拿大山火濃煙的顆粒物加速流動，減輕紐約的霧霾濃度。

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