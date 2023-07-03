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長島擬出新規 華人長島非法撈蟹 恐遭重罰

記者鄭怡嫣／紐約報導
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

針對長島無證撈蟹及捕撈水產問題，蘇福克郡東漢普頓鎮(East Hampton)近日有意推行新規，加重罰金及違規級別；長島居民指出，許多華人利用社媒組群，常常數十人結隊在深夜前往撈蟹，一次可撈數百隻蟹，當局應是很了解華人的撈蟹手法，若其他地區也跟進重罰，華人以後撈蟹恐再不易。

華人深海組隊撈蟹，收穫一籮筐籃蟹，多達數百隻。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
華人深海組隊撈蟹，收穫一籮筐籃蟹，多達數百隻。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

根據長島東漢普頓市政律師卡洛(Chris Carillo)，當地納皮格港(Napeague Harbor)以及喬治卡水塘(Georgica Pond)，停著許多滿載外地人的貨車，車中滿載蛤蜊、扇貝、海螺、寄居蟹與藍蟹等海產品；捕蟹人從淺灘及這兩處水域，非法捕撈所有視線可及的水產品，而在深夜捕撈之時，隊伍裡還專有一人盯梢，以防海警的到來。

卡洛還說，由於無證捕撈僅是違規行為，即使被抓，這些人也不會被銬上手銬。而他們滿載的水產品，據信都會流入紐約市，尤其是皇后區

當地政府董事及受託人在去年達成一致，針對無證捕撈，擬加設「嚴重」違規級別，以儆效尤；卡洛還在近日提議，將包括個人無證捕撈甲殼在內的五項違規行為，升級為可以被警方逮捕的嚴重控罪，並將甲殼類非法捕撈的罰款150元，增加至1000元至2500元不等。

鎮長范思易(Peter Van Scoyoc)則表示，預計新規將在本月6日或之前實施，並計畫扣押涉事車輛及所有的設備，「我們非常重視，也一直在關注這個問題」。

熟悉華人撈蟹的曹先生表示，東漢普頓當局似乎很了解華人撈蟹手法，新規針對性強，罰金也夠狠，如果長島其他地區及其他的郡也跟進重罰，華人以後撈蟹恐怕「涼涼」。

他也介紹，長島兩郡以及皇后區、布碌崙(布魯克林)南岸的多處海灣，是紐約華人的熱門撈蟹地點。不同於一些合法捕撈的公共海邊公園，這些海灣多為自然保護區或私人海灘，藍蟹數量龐大。

許多華人利用社交媒體組群，常數十人結隊在深夜前往撈蟹，往往一次可以撈上整桶，多達數百隻；有些華人還拿到華人社區街邊、例如法拉盛市中心售賣。

有關非法撈蟹隱患，曹先生也提醒，捕撈地點不屬於擁有健康保證的「認證區域」(certified area)，水質可能受污染，也含有危害健康的重金屬，非法售賣會貽害更多人，除破壞生態外，私闖私人土地也屬刑事罪，夜間撈蟹若不熟悉地形，漲潮時段也容易溺水，有人身安全隱患，「只是有些華人還是不知收斂」。

華人 長島 皇后區

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