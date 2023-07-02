紐約嚴打違法鋰電池 華裔合法業者遭殃

紐約市今年由鋰電池引發的火災已逾百起，政府嚴打非法電池卻也影響守法商家。(取自市消防局推特)

由於上月20日在曼哈頓華埠 ，發生電單車商鋪大火，造成四人死亡的意外後，鋰電池安全再度成為紐約市府著重執法目標，除鼓勵民眾舉報、加強執法外，也聯合多部門展開商家糾察及宣傳教育 行動，據了解，市消防局(FDNY)在兩周內已檢查全市近200家電單車店；不過徹查之下，華裔電單車業者表示，政府在不斷施加限制下未有規範新法，導致營商環境不斷萎縮，就連合規經營者的生意也備受打擊。

麥地臣街(Madison St.)80號「宏旗精修電動車 」，在6月20日因二手鋰電池起火，導致四死兩重傷，市府次日啟動涵蓋五個行政區的電單車商家檢查兼教育計畫，由市消防局領導，並要求在接獲舉報內，當局須在半日內回覆。

●指示模糊 業者無所適從

曾被多位檢查隊伍到訪、在華埠從事該業八至十餘年不等的華人電單車業者表示，執法人員在提出限制之下並未闡述准許行為，導致營商環境在模糊指引下被不斷壓縮，希望市府訂立更多法規明確「該做和不該做」(Dos and Don'ts)。

出於對業內口碑的顧慮，這些業者要求以匿名方式受訪。其中一位經營電單車店近十年的店主表示，火災後曾有消防局、小商業局和消費者保護局專員到場檢查並強調安全事項，如電池間隔距離和電線排列方式，並表示從今年9月起，售賣不符合安全標準的鋰電池將成為違法行為，因市府已在3月通過第39號地方法律(Local Law 39)。

法律規定，從今年夏天起，銷售或租賃不達安全標準的電池為非法行為，違者將面臨每個設備1000元的民事罰款。根據細則，所有電池必須通過保險商實驗室(Underwriters Laboratories)的安全認證。

該店主隨即反問宣導隊伍，如何核查電池是否通過認證和如何尋找合規售賣渠道，得到答覆為「需要自己搜索」，令其感到不解。他表示，若市府不斷在發生安全事故後提出新限制，卻不提供清晰解釋，只會增加行業不確定性，因不知紅線而「盲人摸象」。

截至6月底，全市已發生113起鋰電池火災，遍及皇后區、布碌崙(布魯克林)等華人社區。面對批評，小商業局局長金德彥(Kevin Kim)承認問題存在，表示將與消防局探討。

●限制賣家 難止灰色市場

另一位業者說，若政府繼續含糊其辭，只會進一步惡化整體營商環境，甚至導致入不敷出。她表示，營收與外賣行業息息相關，但後者多為無證客或低收入群體，往往因為低廉價格而選擇經過改裝的二手電池，價格甚至不及正規電池進貨成本，且充電速度極快，「若使用合規電池，外賣郎根本賺不到錢，還讓誠信商家不受歡迎」。

她說，正是由於旺盛的市場需求，加之互聯網便利，才導致劣質、二手電池的市場蓬勃，若僅在租售端加以限制，而不針對生產、流通等上游環節，仍無法徹底消除此供不應求的灰色市場。根據市府法條，當前僅有三條法律與電單車或鋰電池相關，其中兩條涉及銷售和組裝，一條關於宣傳教育。

一位從事十餘年電單車生意的店主表示，多起由劣質鋰電池引起的大火，卻讓所有電單車商家蒙羞。他說，多年來始終合規經營，並拒絕為劣質電池充電，但在多起火災後市府對充電服務嚴厲打壓，導致曾經40元一次的充電服務不復存在，大大增加收入難度。