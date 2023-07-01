電單車店存放逾百鋰電池 消防局：如定時炸彈

華埠再有電單車店被查。(記者劉梓祁／攝影)

位於曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)91號的「景尊電動車 公司」，日前遭到匿名舉報，表示存在安全隱患，市消防局(FDNY)近日突擊檢查，在店內發現已被市府禁止的翻新二手電池，且發現過載的插線板，被形容是「定時炸彈」，並勒令關停。

根據市消防局消息，此次檢查在27日上午執行，因收到舉報稱「景尊電動車公司」存在違規使用電池行為，隨後派遣數十位消防員到場勘查，並處理可疑電池。

市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，「景尊電動車公司」存放的電池猶如「定時炸彈」，為早已被市府禁止的翻新二手電池，且發現過載的插線板，可謂「死亡陷阱」；事實上，在收到線報前，市消防局也曾對該店進行檢查，當時發現店內有129個電池正被同時充電，隨後對店鋪下發停業令，但給予了寬限期讓車主取回電池。

此前距離「景尊電動車公司」不遠的麥地臣街(Madison St.)80號「宏旗精修電動車」，才因鋰電池問題發生三級大火，造成六人死傷；而景尊電動車公司雖被市消防局查，但截至「宏旗」火災發生時，該店仍未關閉。

華埠再有電單車店被查。(記者劉梓祁／攝影)

在突襲檢查後，市消防局向店家發出了多項違規通知，包括電池之間距離過近、使用延長線充電等，並移除了處於危險狀態的電池。6月30日可見店鋪已完全關閉，被柵欄及警戒線圍起，且門上貼有多張清空令。此外，由於店鋪後方被發現存在兩個單人房間，市樓宇局(DOB)亦向建築業主「Canal Property Inc.」發出了多項違規通知。

景尊電動車公司遭匿名舉報存在安全隱患，日前市消防局派員突襲檢查。(本報檔案照)

今年3月，紐約市 議會通過第42號地方法律(Local Law 42)，禁止品質低劣及二手鋰電池的銷售和組裝，但直至「宏旗」火災發生前都未查有相關違規。大火發生後，首個法令違反通知被發給了起火店鋪「宏旗精修電動車」，理由為擁有或銷售翻新電池。

據了解，「景尊電動車公司」存在長期改裝電池現象，但此次收到的違規中並沒有涉及42號地方法。卡瓦那表示，自法律生效以來，商家已經找到偽裝再用電池的方法，因此已在與市議會和聯邦政府商討如何解決此問題。