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紐約市新財年預算通過 華策會：未照顧亞裔

記者張心／紐約報導
紐約市議會6月30日以39比12的投票表決，通過了新財年1070億元的財政預算。(市議會提供)
紐約市議會6月30日以39比12的投票表決，通過了新財年1070億元的財政預算。(市議會提供)

紐約市議會6月30日以39比12的投票表決，通過了新財年1070億元的財政預算，但左派團體對增加市警局(NYPD)預算感到不滿，華策會、紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等移民組織則認為，新預算未能保障少數族裔和新移民的利益。

當天市議會以39比12的票數，通過了2024財年預算案。反對票主要來自市議會進步黨團(City Council Progressive Caucus)，該小組在辯論中，不斷批評市長亞當斯(Eric Adams)增加市警局經費，並且未能解決困擾紐約的庇護客危機。

市議會進步黨團副主席羅薩(Carmen De La Rosa)反對預算案對關鍵服務的削減；他表示，當市府繼續投資警察預算，甚至市警局拿到的經費比其他市政機構的加起來還要多時，所謂「服務人民」的話就顯得無比空洞。

亞當斯長期以來持有的觀點，便是市府機構預算應該削減，以應對紐約市正面臨的財政危機。但由於今年同全市最大公務員工會District Council 37達成的漲薪協議，導致新財年預算比往年多出60億元用於薪資花銷。

亞當斯在市議會投票通過後表示，雖然紐約市面臨很多財政困難，但他認為市府「已經成功駕馭了逆流」，達成了強有力的新財政預算。

不過對於預算案，華人策劃協會則發表聲明，表示「深感失望」；聲明中提到，市府的新財年預算未能深入投資社會安全、教育、住房、以及支持亞裔移民社區，「新預算缺乏對社會服務的投資，而從事社會服務的正是我們亞裔、低收入和移民群體。」

紐約移民聯盟也表示，2024年財政預算無法保障移民子女的利益，且以庇護客為「替罪羊」，將收容他們的費用作為財政緊縮的藉口，「最終受到傷害的是每個平凡的紐約人，只能背著沈重的負擔走在自力更生的道路上」。

預算 移民 亞當斯

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