紐約市銷售、儲存煙火非法 民眾應舉報

紐約市禁止銷售和儲存煙火。(本報檔案照)

國慶日不少民眾會以施放、觀賞煙火慶祝，但每年假期都會發生有人因非法煙火，導致受傷的案例；紐約市 府多部門於6月30日召開公共安全簡報會，呼籲民眾在假期應注意安全，同時銷售和儲存煙火在紐約市均非法，民眾若發現應撥打311熱線舉報。

當天會議由主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)主持，並由來自不同市府部門的代表聯合出席。市緊急事務處理辦公室第一副局長法雷爾(Christina Farrell)表示，由加拿大山火導致的霧霾再度影響紐約市，造成空氣汙染，雖目前預計影響情形不會一直持續至國慶日，但仍存在情況迅速變化的可能。

他提醒，市民可上airnow.gov網站，查詢實況並保持警惕。對於假期出遊人群，法雷爾則建議，呼吸道敏感者應配戴攜帶高質量的N95口罩，以防霧霾再現或觀看煙花現場空氣中懸浮顆粒過多，引發呼吸道疾病。

針對各地將舉辦的國慶煙火秀，市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)強調，每年節日都會發生許多因把玩煙火，導致嚴重傷害的個案，後果包括灼傷甚至失去手指，其中受害者不乏兒童；她說，銷售和儲存煙花在紐約市均為非法，呼籲市民發現後撥打311熱線舉報。

另外，當局今年也會設立煙火執法小組(Fireworks Enforcement Unit)，負責負責攔截進入市區的非法煙花，並包括在「梅西 國慶煙火秀」(Macy's 4th of July Fireworks)等活動現場，增加緊急救援人手，以減少相關意外。

市公園局局長多諾霍(Susan Donoghue)表示，在國慶到來同時，夏日游泳季和海灘開放季也已到來，但玩樂人群仍需警惕水上安全，不僅要聽從救生員指示，還要遵守所有張貼的標誌和旗幟，並避免讓孩童獨自留在水邊。

多諾霍還說，市內各公園的燒烤場預計將持續繁忙，市民享受之餘需注意切勿將炭灰傾倒在樹下，在離開時也應正確處理垃圾，保持公園整潔。

同時出席的還有市長辦公室動物福利處主任西爾維(Alexandra Silver)。