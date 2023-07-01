空氣不改善 市長：國慶煙火恐生變

紐約市空氣質量在6月30日「榮登」全球最差第二名，市府表示若未改善，不排除變更國慶煙火秀。(記者張心／攝影)

由於加拿大山火 霧霾的持續影響，紐約市 空氣質量在6月30日「榮登」全球大城市中的第二差；考慮到國慶煙火施放恐進一步加劇空氣汙染，市長亞當斯 (Eric Adams)當日表示，若7月4日(周二)國慶日的空氣質量指數(AQI)數值仍高於150，將同市衛生局發布警報，變更煙火秀。

紐約市自6月28日起就籠罩在加拿大山火霧霾的陰影中，空氣質量指數在6月30日更升至「不健康」水平(Unhealthy Level)的169，根據空氣質量檢測機構IQair，紐約市在當天成為繼印尼首都雅加達(Jakarta)之後，全球空氣質量第二差的大城市。

根據統計，這已經是紐約市今年第六次處於空氣「不健康」水平，去年次數為零；市府建議，若空氣質量指數高於150，則任何人都應該避免外出劇烈活動；青少年、長者、罹患呼吸道疾病、心臟疾病的高敏感人群更應不要外出，並在家中採取預防措施，譬如關閉門窗或配戴口罩。

考慮到國慶日煙火秀可能會造成更多的煙霧汙染，市長亞當斯在30日的新聞發布會上，被問及是否會國慶煙火是否有可能被取消時表示，「希望空氣質量指數到時能降低到150以下，如果不能如願，將與國慶煙火主辦單位、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)分析情況，並及時發布變更警告。」

距離紐約市不遠的康州史坦福市(Stamford)，目前已經因為空汙問題，決定將國慶煙火推遲到7月7日；該市市長西蒙斯(Caroline Simmons)表示，由於空氣質量導致能見度有限，再加上國慶當天當地可能有陣雨，為了呈現最佳舉辦效果，才決定改期。

氣象學家斯塔克(David Stark)則認為，此波霧霾不會影響紐約市居民在國慶日假期的出門計畫；根據預測，空氣質量會在今(7月1日)逐漸改善，7月2日可能有降雨，霧霾濃度會降低，全市的空氣質量都將提升。