國慶假期 紐約州嚴打酒駕 增加巡警、臨檢站 「便衣」也出動

州府將於國慶假期嚴打酒駕、魯莽駕駛和分心駕駛等行為。(路透)

根據美國汽車協會(AAA)的調查，今年暑假將是自疫情以來最繁忙的旅遊時節，國慶日至勞工節期間的酒店、租車、飛機、旅遊景點預定量，較2022年上漲30%；為了避免交通事故，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)6月30日宣布，將於即日起至7月5日(周三)凌晨3時的國慶假期間，嚴打酒後駕車和魯莽駕駛。

州府表示，在執法期間，駕駛可能會碰到臨檢站和酒駕巡邏，針對酒後駕車和魯莽駕駛執法，另外警方也會特別針對在開車期間使用手機 或其他電子設備的駕駛執法，避免因分心駕駛導致的交通意外。

為此，州府在全州道路上增加許多巡警和檢測站，以此增加隨機檢查的頻率。除了帶有州警標誌的巡邏車，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也會出動，嚴格檢查駕駛是否有分心接電話、玩手機等，一旦發現有違規行為，可快速辨認出違規者。

霍楚表示，該項特別執法在30日下午6時啟動，直至7月5日凌晨3時結束。「我們對那些因魯莽行為而危及他人生命的駕駛，採取零容忍的態度，追究他們的責任到底。」

根據州府統計，去年國慶假期，警察共開出1萬1873張罰單，逮捕了187名酒後駕駛者，調查了775起車禍事故，其中兩起為死亡事故。

而根據美國汽車協會報告，今年暑期旅遊將出現疫後新高峰，隨著國慶日的到來宣布暑假正式展開，許多飛往熱門目的地的機票較去年上漲約40%，但訂票人數也比去年增加了12%；不僅航空公司火熱，郵輪 預訂情況也十分火爆，許多夏日郵輪旅行門票已經全部售罄。

除此之外，國際旅行量見漲，僅在美國汽車協會預定的國際旅行服務量，就較去年上漲了250%，包括外幣兌換、國際駕照申請量明顯倍增；護照處理時間則因此受到影響，大量的護照申請導致今年的處理速度相較去年夏天緩慢，預計10周至13周才能處理完畢。

在國慶日假期，不僅陸、海、空運輸都會出現大量人潮，不過由於今年油價比去年同期還低，選擇在美國境內開車旅行的遊客，旅行成本較去年會便宜不少。