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國慶假期 紐約州嚴打酒駕 增加巡警、臨檢站 「便衣」也出動

記者張心／紐約報導
州府將於國慶假期嚴打酒駕、魯莽駕駛和分心駕駛等行為。(路透)
州府將於國慶假期嚴打酒駕、魯莽駕駛和分心駕駛等行為。(路透)

根據美國汽車協會(AAA)的調查，今年暑假將是自疫情以來最繁忙的旅遊時節，國慶日至勞工節期間的酒店、租車、飛機、旅遊景點預定量，較2022年上漲30%；為了避免交通事故，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6月30日宣布，將於即日起至7月5日(周三)凌晨3時的國慶假期間，嚴打酒後駕車和魯莽駕駛。

州府表示，在執法期間，駕駛可能會碰到臨檢站和酒駕巡邏，針對酒後駕車和魯莽駕駛執法，另外警方也會特別針對在開車期間使用手機或其他電子設備的駕駛執法，避免因分心駕駛導致的交通意外。

為此，州府在全州道路上增加許多巡警和檢測站，以此增加隨機檢查的頻率。除了帶有州警標誌的巡邏車，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也會出動，嚴格檢查駕駛是否有分心接電話、玩手機等，一旦發現有違規行為，可快速辨認出違規者。

霍楚表示，該項特別執法在30日下午6時啟動，直至7月5日凌晨3時結束。「我們對那些因魯莽行為而危及他人生命的駕駛，採取零容忍的態度，追究他們的責任到底。」

根據州府統計，去年國慶假期，警察共開出1萬1873張罰單，逮捕了187名酒後駕駛者，調查了775起車禍事故，其中兩起為死亡事故。

而根據美國汽車協會報告，今年暑期旅遊將出現疫後新高峰，隨著國慶日的到來宣布暑假正式展開，許多飛往熱門目的地的機票較去年上漲約40%，但訂票人數也比去年增加了12%；不僅航空公司火熱，郵輪預訂情況也十分火爆，許多夏日郵輪旅行門票已經全部售罄。

除此之外，國際旅行量見漲，僅在美國汽車協會預定的國際旅行服務量，就較去年上漲了250%，包括外幣兌換、國際駕照申請量明顯倍增；護照處理時間則因此受到影響，大量的護照申請導致今年的處理速度相較去年夏天緩慢，預計10周至13周才能處理完畢。

在國慶日假期，不僅陸、海、空運輸都會出現大量人潮，不過由於今年油價比去年同期還低，選擇在美國境內開車旅行的遊客，旅行成本較去年會便宜不少。

手機 郵輪 霍楚

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