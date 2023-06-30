紐約客談／平權措施違憲 對華裔有利？

最高院裁定，針對大學招生中將申請者種族納入考量的「平權 措施」違憲，終結了採用近半世紀的「維護多樣性」方法。消息一出，眾多華人 歡呼雀躍，認為裁決加大了子女進入名校的機會，帶來教育 公平。可是，裁決是否真是進步，又是否真利好華裔學子？

在多數保守派法官一致反對下，未來大學內白人和亞裔學生數量將激增。在處處講究種族且爭取正確和公平的國家，此結果不僅無法得到兩者，而再次印證了右翼保守派在多年來有組織的行動中，對真正平等訴求的扼殺，以及法律系統漠視問題根源的偷懶做法。

此次裁決表面看似公正，卻忽視了客觀存在的系統性種族和階級間資源不平等，強行剝奪因先天差異而造成相同族裔的兩名學生，在獲得機會本質上的落差。。如果要說，比起基於種族的平權，追求經濟水平或階級的平權，是否才真正能讓更多人受益？

種族差異由多代人積累固化，他們只有在教育中被充分代表，才能真正改變歧視。作為轉型正義的平權行動，本就是對不公基礎教育體系的補償，卻不斷遭到保守派鉗制，從而演變至華人家長詬病的「學生總體評估」，這恰恰是收緊平權的後果。如今措施終結，如何保證政新指標對自己有利？此外，不少大學名額被校友或捐款人後代的白人權貴獲得，這類「頑疾」又是否被看見？

平權議題複雜，解決非一朝一夕，要保障少數族裔教育，還需從公校體制、師資分配、市郊用地規畫、城市基礎建設和學區房產稅體系等方面入手。本就是高等教育既得利益者的華人，便勿再將自己包裝成受害者。