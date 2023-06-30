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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

高院裁決哈佛案違憲 華裔家長叫好

記者高雲兒／紐約報導
多華裔組織多次就哈佛案召開座談會。(臧東慧提供)
多華裔組織多次就哈佛案召開座談會。(臧東慧提供)

美國最高法院29日對哈佛及北卡大學案平權入學措施作出裁決，指哈佛及北卡大學招生政策違憲，大學不能再以種族作為參考因素來決定錄取；對此在紐約的華裔教育組織和家長慶祝，表示大學長期濫用平權措施，對亞裔集體懲罰，希望藉此鼓舞更多華人，積極維護權益。

亞潮萌(AWA)、大紐約區同源會(CACAGNY)、紐約市居民聯盟(NYCRA) 和「PLACE NYC」等組織在長期的案件審理中扮演了重要角色，其中大紐約區同源會從地區法院到最高法院，為學生公平組織(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)一共提供了四份非當事人意見陳述(Amicus brief)。

上述華裔教育組織29日發布聲明，慶祝最高法院的裁決，聲明中指：「長期以來有些美國大學濫用平權措施，他們以基於種族的區分與限制，造成事實上對亞裔的集體懲罰，他們的行為粗暴地剝奪了高達數十萬名學生申請者的權利」。

亞潮萌主席兼聯合創始人朱雅婷和紐約市居民聯盟稱主席臧東慧均表示，對學生的評估應該根據他們的才能、成就和潛力，「我們也明白，多年的歧視不可能一夜之間消失。但我們將堅決地為了造福美國的年輕一代而戰鬥，直到所有的美國孩子能夠根據他們的勤奮、智慧和能力而不是膚色進行評估。」

大紐約區同源會主席黃友興則說，自1978年以來，大學招生一直按照種族計算並錄取學生，「這違背不以膚色為批判標準(Colorblind)的憲法原則」；家長領導加速課程與教育(PLACE NYC)聯合主席郭堅說，該裁決雖然「遲到」，但是總算沒有「缺席」。

法拉盛弗蘭西斯路易斯高中退休副校長周亦東也對裁決結果表示支持，「你希望你的醫生、律師是行業內最頂尖的，而不是看膚色決定」。

五年來一直積極跟進案件審理的華人家長邵文、趙愷文也表示，希望透過這樣的裁決，鼓勵未來有更多家長站出來維護華人權益。

多個華裔教育維權組織，在案件審理中扮演重要角色。(臧東慧提供)
多個華裔教育維權組織，在案件審理中扮演重要角色。(臧東慧提供)
多華裔組織數次奔赴高院針對該案維權。(臧東慧提供)
多華裔組織數次奔赴高院針對該案維權。(臧東慧提供)
多個華裔教育維權組織，在案件審理中扮演重要角色。圖為此前集會遊行。(臧東慧提供，...
多個華裔教育維權組織，在案件審理中扮演重要角色。圖為此前集會遊行。(臧東慧提供，jasmine photo)
朱雅婷和臧東慧均表示，對學生的評估應該根據他們的才能、成就和潛力。(臧東慧提供)
朱雅婷和臧東慧均表示，對學生的評估應該根據他們的才能、成就和潛力。(臧東慧提供)

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