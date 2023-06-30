部分移民團體失望：高院裁定剝奪少數族裔受教權
美國最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲，該結果受到紐約教育機構、部分移民團體的譴責，表示「失望」；認為具有種族意識的招生政策可保護弱勢、邊緣化的少數族裔學生，擔心此舉，將剝奪他們獲得高等教育的機會。
紐約市立大學總校長羅祖格茲(Matos Rodriguez)在聲明中表示，裁決將使一直以來被邊緣化的族裔群體更難接受高等教育，阻礙美國在建設一個更公平、公正的社會方面取得的進展；多元且兼具包容性的學生群體，有助於營造豐富的教學氛圍，「當學生與擁有更廣泛觀點、經驗的同齡人互動時，會更加受益，反之減少優秀大學中的多樣性，將對思想的開放交流產生不利影響。」
州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)也代表紐約州教育廳、董事會表示失望態度，但他表示，該裁決結果接下來恐被挑戰，相關單位將利用一切方法，繼續協助學生取得高等教育。
亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)董事會主席Art Chang則不認為裁決結果是亞太裔群體的勝利，反之是社區的損失，「真正的贏家是那些負擔得起補習、考試準備和私立學校費用的人。」
百人會(Committee of 100)臨時主席兼執行董事Cindy Tsai則說，過去幾個世紀以來，大學招生政策一直存在對少數族裔、女性的歧視，是具有種族意識的招生政策開始糾正這些不平等，為各背景的學生提供高等教育機會；我們相信，一個考量全面的招生過程，包括考慮學生的生活經歷、成就和族裔背景，「才能為所有人創造豐富的教學經驗，進而打造更強大的國家。」
紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，這說明最高法院不理解系統性種族歧視對社會造成的影響，或根本不在乎，該作法將使高等教育對有色人種關閉了大門；不僅損害了機會被剝奪的學生的權益，學生們也失去共享文化、族裔差異的連接，最終給社會造成災難性後果。
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