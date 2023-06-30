部分移民團體失望：高院裁定剝奪少數族裔受教權

針對最高法院裁決，多個紐約教育機構、移民團體表示「失望」。圖為紐約市大畢業典禮。(本報檔案照)

美國最高法院29日裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學考慮種族因素的招生 政策違憲，該結果受到紐約教育 機構、部分移民團體的譴責，表示「失望」；認為具有種族意識的招生政策可保護弱勢、邊緣化的少數族裔學生，擔心此舉，將剝奪他們獲得高等教育的機會。

紐約市立大學總校長羅祖格茲(Matos Rodriguez)在聲明中表示，裁決將使一直以來被邊緣化的族裔群體更難接受高等教育，阻礙美國在建設一個更公平、公正的社會方面取得的進展；多元且兼具包容性的學生群體，有助於營造豐富的教學氛圍，「當學生與擁有更廣泛觀點、經驗的同齡人互動時，會更加受益，反之減少優秀大學中的多樣性，將對思想的開放交流產生不利影響。」

州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)也代表紐約州教育廳、董事會表示失望態度，但他表示，該裁決結果接下來恐被挑戰，相關單位將利用一切方法，繼續協助學生取得高等教育。

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)董事會主席Art Chang則不認為裁決結果是亞太裔群體的勝利，反之是社區的損失，「真正的贏家是那些負擔得起補習、考試準備和私立學校費用的人。」

百人會(Committee of 100)臨時主席兼執行董事Cindy Tsai則說，過去幾個世紀以來，大學招生政策一直存在對少數族裔、女性的歧視，是具有種族意識的招生政策開始糾正這些不平等，為各背景的學生提供高等教育機會；我們相信，一個考量全面的招生過程，包括考慮學生的生活經歷、成就和族裔背景，「才能為所有人創造豐富的教學經驗，進而打造更強大的國家。」

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，這說明最高法院不理解系統性種族歧視 對社會造成的影響，或根本不在乎，該作法將使高等教育對有色人種關閉了大門；不僅損害了機會被剝奪的學生的權益，學生們也失去共享文化、族裔差異的連接，最終給社會造成災難性後果。