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紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員出庭辯無罪

記者胡聲橋／紐約報導
潘尼28日在曼哈頓出庭，對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(路透)
潘尼28日在曼哈頓出庭，對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(路透)

被指控在地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)，28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。潘尼被控有二級過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)。

24歲的潘尼在曼哈頓高等法院出庭，在他和尼利的支持者、許多媒體都在場的情況下，只說了一句：「無罪」(Not guilty)。如果潘尼被控的兩項罪名成立，他將面臨長達19年的監禁。他目前以10萬元的保釋金交保獲釋。

家住長島的潘尼，5月1日被拍到在F線地鐵車廂內，鎖住了遊民尼利的喉嚨，致其死亡；對於尼利的死，潘尼說，他並非有意殺人，他當時只是覺得，為了其他乘客的安全，他必須出頭。

據了解，尼利當時一直向車廂內其他乘客扔垃圾，並威脅他們；市警紀錄顯示，尼利過去十年曾被逮捕42次，有精神病史。

但代表尼利家屬的律師稱，潘尼在地鐵上的行為是錯誤的；律師強調，即使尼利當下的行為不妥，潘尼也無權擔任法官、陪審員或劊子手。

根據28日提交的法庭文件，檢察官至少手中握有三名目擊者的手機視頻，而根據拍攝鎖喉視頻的目擊者之一Juan Alberto Vazquez說，大概有15分鐘。

不過潘尼否認，表示鎖喉是在兩個地鐵站之間發生的事情，大約僅持續兩分鐘左右，整個干預過程不到五分鐘。

警方一開始將潘尼逮捕，但很快就把他釋放。隨著尼利的死亡引發市民的激烈辯論和抗議，左派支持者將此次死亡事件描述為帶有種族主義的私刑行為，後來大陪審團掌握足夠證據決定起訴潘尼。

潘尼的律師肯尼夫(Thomas Kenniff)說，潘尼當下採取了合理的行動，無論後果多麼不幸，他的行動是合理的；他的另一名律師則說，相信潘尼在紐約能得到公正的審判，「因為紐約客太熟悉搭地鐵的危險了」。

截至28日上午，潘尼的律師為他設立的法律辯護基金已經籌集了近300萬元。捐款來自一些知名人士，包括音樂人洛克(Kid Rock)的5000元捐款。潘尼將於10月25日再次出庭。

潘尼指鎖喉過程，大約僅持續兩分鐘左右。(視頻截圖)
潘尼指鎖喉過程，大約僅持續兩分鐘左右。(視頻截圖)

地鐵站 遊民 曼哈頓

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