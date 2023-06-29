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市府遊民清理行動 報告：徹底失敗

記者劉梓祁／紐約報導
市主計長的審計報告顯示，紐約市此前清理遊民營地的計畫「徹底失敗」。圖為此前華埠的遊民營。(記者顏嘉瑩／攝影)
市主計長的審計報告顯示，紐約市此前清理遊民營地的計畫「徹底失敗」。圖為此前華埠的遊民營。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)28日發布針對市遊民服務局(DHS)的審計報告，指市長亞當斯(Eric Adams)推動的清理遊民營地(Sweeps of Homeless Encampment Sites)計畫中影響有限，甚至「徹底失敗」，導致遊民並未成功離開營地且被送至收容所、安置住房或照護服務。

根據審計報告，在清理計畫實施的2022年3月21日至2022年11月30日期間，市遊民局共針對2308名遊民進行清理行動，但僅有119人被送至臨時收容所，占總數的5%，其中29人逗留不足一日，且最終僅有三人被安置入永久性住房。

報告形容計畫實施僅取得「有限成功」，且未達到推出之初所設目標。報告指，在同一時段內，僅有90人在收容所逗留超過一日，其中40人最終退出收容系統，後者入住天數均少於10天或一個月。

審計還發現，遊民局未能充分覆核清理現場和遊民安置的結果，導致無法評估行動期間遊民所獲服務的質量。報告顯示，截至今年1月23日，僅有43人仍留在收容所內；截至4月12日，在審計人員走訪曾被清理的99個地點後，發現其中31個已被重新用作搭建露宿點。

蘭德表示，各項證據均指向遊民局清剿行動的失敗。他建議市府停止繼續執行此「失敗政策」，而是以「住房優先計畫」(Housing First)取代，通過提供永久性住房，取代強制要求受助人進入收容所或經過機構轉介。

為配合此次審計，市主計長辦公室亦發布了一份關於全國住房優先計畫的政策調查報告。該報告指，70%至90%的參與者在參與計畫後的兩到三年內仍能保有穩定住房；反之，在被「照護優先」的群體中，此數字為30%至50%；在紐約市，此數字為0.1%。

此報告亦研究了紐約市在解決退伍軍人住房問題上的優先計畫，總結稱其使老兵遊民在12年內下降90%。蘭德說，這項十年前開始試點的政策，成功解決了退伍軍人的住房問題，若應用在街頭遊民上，相信可大幅減少亂象。

亞當斯在2022年3月成立由多部門構成的遊民清理工作組，在八個月內共執行2154次清理行動。今年2月起，回訪任務已交由市警執行。

市主計長蘭德發布針對市遊民局的審計報告，提議住房優先。(取自市主計長辦公室)
市主計長蘭德發布針對市遊民局的審計報告，提議住房優先。(取自市主計長辦公室)

遊民 紐約市 亞當斯

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