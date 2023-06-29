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垃圾裝安全容器 華人業者：更麻煩

記者許君達／紐約報導

紐約市府28日宣布，餐飲業者自7月30日起，須使用有蓋子的安全容器存儲垃圾，不能再使用垃圾袋並將垃圾堆在街邊，為此曼哈頓華埠的餐飲業者抱怨未來倒垃圾「更麻煩」。

根據規定，業者須將垃圾放入帶有蓋子及密封邊緣的容器內，以防止老鼠進入，位於華埠東百老匯的餐館「金泰海鮮酒樓」業者張先生在得知新規內容後嘆道，「以後可要麻煩了」。

金泰酒樓是華埠現存的少數幾家大型餐飲企業之一，店面規模大、客流量大，製造出的垃圾自然也更多。張先生透露，自家酒樓每天平均會產生十幾大包的垃圾，用黑色大垃圾袋封裝後，交由清潔部門處理。

他表示，未來購買垃圾桶的成本姑且不論，滿載的大型垃圾桶非常沉重，還占地方，給本就繁忙瑣碎的日常工作更添一分麻煩。

張先生對於垃圾裝桶的必要性也有些質疑。目前，業者還不知道市府所要求的垃圾桶有什麼樣的規格或制式要求；他說：「有人的地方就有老鼠，沒法避免的。」

位於宰也街(Doyer St.)的「武昌好味道」小吃店使用一次性餐具，每日產生餐具和廚餘垃圾的數量不少。雖然現在店內外已經配備了至少四個垃圾桶，但店員還是表示會將新規盡快告知老闆，以便提前準備更多的垃圾桶。

他說，店外供堂食客人用的垃圾桶遠遠不夠，每次垃圾桶滿了，都要把裡面的垃圾袋拿出來暫存在店內的地下空間。如果這些垃圾全都需要裝桶的話，那麼估計還要新添置不少垃圾桶。

華埠 紐約市 百老匯

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