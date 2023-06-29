華裔吸菸率高 紐約市府宣導戒菸

瓦桑手舉「點燃香菸 邁向黃泉」中文海報。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市 衛生局28日在皇后區長島市召開華文媒體圓桌會議，介紹專門針對華人 所展開的戒菸宣傳活動「點燃香菸，邁向黃泉」，並協助他們使用低價或免費的戒菸治療資源，市衛生局長同時指出，華人移民的吸菸率要高於平均，且相比其他族裔，很少使用尼古丁替代品來戒菸。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)在會議中指出，紐約市的吸菸率在過去20年中，已經從2002年的22%下降至2021年的9%，但仍有一些群體吸菸率較高，其中就包括華人菸民，華人的吸菸率仍維持在18%。

而根據市府的統計，在過去15年，華人男性的肺癌罹患率增加了70%。紐約有將近四分之一的亞裔 男性吸菸，在所有族裔中居首。

瓦桑表示，華人吸菸率居高不下有多重原因，部分華人社區更容易接觸到誘人吸菸的有害因素，比如廉價促銷、販售氾濫等，同時又缺乏獲取健康資源或治療的途徑。這一次的宣傳活動，衛生局特地諮詢了王嘉廉社區醫療中心，並特意使用在葬禮上燒香的照片以及「點燃香菸，邁向黃泉」的口號作為宣傳語，引起華人的格外警戒。它們將通過電視、廣播、數字廣告輪等宣傳。

他還說，許多華人都提到，抽菸已經成為了一種「習慣」，而許多習慣的根源事實上是成癮，即使傷害身體也要滿足心理和精神的需求。據統計，35%的菸民存在尚未治療或缺乏有力治療的行為健康問題，在心理健康已經成為一大難題的華社與亞裔社區，民眾必須認識到心理健康問題和抽菸的關聯。

想要戒菸的市民，可以聯繫紐約州戒菸熱線(866)697-8487或亞裔戒菸熱線(800)838-8917，與戒菸指導人員進行一對一的諮詢。符合資格的民眾，可以獲得市府發放的免費戒菸包，其中包括戒菸貼片和含片。數據顯示，將戒菸藥物和諮詢結合起來，可以將戒菸成功的機會提高一倍。